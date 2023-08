Cinema Fossolo Bologna, la sala è salva, c’è Andrea Occhipinti: "Amplieremo l’offerta"

Bologna, 26 agosto 2023 – Il Fossolo è salvo. E’ arrivata ieri la conferma della trattativa conclusa con un accordo tra la proprietà del cinema di via Lincoln, Sabrina Azzaroni, e Circuito Cinema con la firma del suo amministratore delegato Andrea Occhipinti.

La data di riaccensione dello schermo non è ancora stata decisa ma si lavorerà per arrivare presto alla restituzione della sala ai cittadini, come conferma Occhipinti, preannunciando anche una nuova vitalità nella programmazione. "Per la gioia del pubblico bolognese e di tutti gli appassionati di cinema – annuncia Azzaroni, imprenditrice bolognese e amministratore unico della Proprietà dell’azienda Centro Ricreativo Fossolo, attraverso lo studio legale che la segue – siamo lieti di confermare il raggiungimento di un accordo per la riapertura dello storico cinema Fossolo di Bologna. Un connubio che permette al cinema Fossolo di mantenere il suo radicamento nel territorio e nella città di Bologna, arricchendosi però dell’ingresso in campo di un prestigioso e affermato gruppo nazionale del settore, già fortemente presente sotto le Due Torriu con la Seac.

Andrea Occhipinti, fondatore della Lucky Red, società italiana di produzione e distribuzione cinematografica, è molto soddisfatto di questo accordo che aggiunge una pedina interessante al circuito di natali romani. "Siamo un circuito nazionale – commenta – ma siamo felici di questo accordo con la proprietà perché il Fossolo è un cinema storico che vogliamo riaprire, rilanciare e migliorare nella programmazione". Prosegue, rispetto alla posizione nel territorio: "Ogni cinema è un presidio di aggregazione e offerta di spettacoli e a favore della cultura, un quartiere senza un cinema è più povero e poi il Fossolo aveva già un suo pubblico affezionato che vogliamo recuperare e ampliare".

Tante le idee in testa: "Siamo degli esercenti molto dinamici – spiega Occhipinti – sia in fatto di programmazione sia in fatto di iniziative che portiamo nei nostri cinema e che cominciano da sperimentazioni in orari diversi ad esempio, inoltre promuoviamo le retrospettive legate alle uscite nuove dei registi e gli incontri coi registi stessi, le idee non ci mancano e credo sia noto". E strutturalmente, come sta l’amatissimo cinema di "periferia"? Nelle settimane scorse, quando erano arrivate le prime voci della possibile chiusura del cinema (per scoprire poi che era semplicemente terminato il periodo di gestione del cinema da parte della società AMB srl che, a seguito di un accordo risolutivo consensuale, aveva lasciato i locali in data 30 giugno) si era fatto riferimento a interventi di restyling necessari.

"Abbiamo chiuso l’accordo qualche giorno fa – chiosa l’ad di Circuito Cinema – quindi adesso valuteremo gli interventi da fare in vista di un’apertura che vogliamo sia il prima possibile e che dipende comunque da tempi tecnici". A questo punto non rimane che una data da segnare sul calendario dei bolognesi, per festeggiare il lieto fine e l’ancor più lieto inizio per quella che da sempre non è solo una sala cinematografica, ma un punto di aggregazione per i cittadini.