Cinema Fossolo, si riapre: Romeo pronto a salvarlo dal fallimento. Porte aperte in autunno

Bologna, 4 agosto 2023 – Sta succedendo tutto molto in fretta: dalla notizia che chiudeva, alla sua smentita con l’annuncio di una nuova gestione in vista, fino al nome del gruppo che ‘salverà’ il cinema di via Lincoln. Il Fossolo riaprirà le porte molto presto, sono le indiscrezioni, e andrà a far parte della scuderia Pop Up Cinema guidata da Andrea Romeo, realtà che negli ultimi anni ha inglobato nel suo circuito varie sale che in passato hanno visto, tra l’altro, la gestione di Alessandro Morandi Berselli - Medica, Jolly, Bristol e Arlecchino- e della sua Cine Servizi, che da un po’ non risulta più società guida nemmeno del cinema Chaplin di porta Saragozza, il cui legale rappresentante è da due anni Sergio Baraghini, precedentemente al cinema San Biagio di Cesena.

La riapertura del Fossolo sarà quindi un riposizionamento del cinema nella mappa cinefila cittadina che pare, stando alle tante notizie che di tanto in tanto emergono, in continuo pericolo. Sembra infatti che la proprietaria della sala, l’imprenditrice bolognese Sabrina Azzaroni, abbia atteso un anno dalla fine del contratto con Morandi Berselli, prima di mettersi alla ricerca di un nuovo interessato, perché non si è arrivati a un accordo economico.

In passato Azzaroni aveva anche gestito personalmente il suo bene e con il subentro della gestione Cine Servizi, si era sempre impegnata nella manutenzione della sala. Poi qualcosa si è rotto, il fattore economico è sempre la spada di damocle che pende su tutti gli imprenditori, e lei dopo 24 mesi dalla scadenza del contratto si è trovata in diritto di fare le sue mosse. Tutta la vicenda aveva preso il via mercoledì, dopo che l’ex gestore aveva informato i clienti più affezionati che per quanto riguardava la sua gestione il Fossolo chiudeva "definitivamente". Aggiungendo anche che la proprietà "non svolge alcuna manutenzione".

Un comunicato della Lega ha portato alla luce la faccenda con la preoccupazione della chiusura definitiva di un "vero e proprio punto di riferimento della comunità del Fossolo", augurandosi che "si possa trovare presto una soluzione che mantenga aperto questo luogo". Ma pare proprio che, già da un po’ di tempo, qualcuno ci stesse già pensando a farlo risorgere. A questo punto si spera arrivi la firma del nuovo contratto per una sala che pare avere tutti i requisiti dell’eccellenza cinematografica richiesta dalla contemporaneità.

Benedetta Cucci