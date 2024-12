Cinque film di Natale, tra classici e cult

Bologna, 18 dicembre 2024 – Dal romantico Love Actually all’immaginifico Nightmare before Christmas.

Cinque film di Natale, ognuna di genere diverso, adatta a uno stato d’animo, da vedere con gli amici, in famiglia o con il proprio partner. A pochi giorni dal Natale, il Resto di Bologna, il podcast della nostra redazione locale, ha provato questo gioco con gli ascoltatori nella puntata di oggi. Il podcast è ascoltabile sulle principali piattaforme audio, come Spotify, o sul nostro sito.

Un'immagine di Regalo di Natale di Pupi Avati

Ecco alcuni suggerimenti, senza pretesa di essere esaustivi. Spirito molto bolognese quello di Regalo di Natale di Pupi Avati, pellicola del 1986 dove tre vecchi amici, Ugo, Gabriele (Lele) e Stefano, si incontrano la sera per giocare una partita a poker in quella magica notte. Nostalgia, piccole e grandi ripicche, scheletri nell’armadio emergono in questo gioiello, in cui spicca la prova di Diego Abatantuono. Per un Natale romantico, potete scegliere Love Actually – L’amore davvero (2003), dove il regista Richard Curtis intreccia dieci storie d’amore ambientate durante il periodo natalizio a Londra.

E ancora: Nightmare before Christmas (1993), capolavoro di Tim Burton e ’cartoon’ di Natale per eccellenza, e, se volete un brivido con gli amici, Trasporto eccezionale – Un racconto di Natale (2010), pellicola finlandese con protagonista lo Joulupukki, il “capro di Natale” del folklore scandinavo. Infine, Natale irriverente e sboccatissimo (vietato ai minori) con ’Babbo Bastardo’ di Terry Zwigoff, piccolo cult del politicamente scorretto.