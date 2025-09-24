Il sorriso di Claudia Cardinale sotto le Torri

Bologna, 24 settembre 2025 – Quell’edizione del 2017 fu davvero strepitosa al Biografilm. Arrivarono Pierce Brosnan, Peter Greenaway, Piera Degli Esposti, Gloria Steinem, Raffaele Pisu e addirittura Francis Ford Coppola con la moglie Eleanor per una master class... e poi una delle ultime dive del cinema italiano, Claudia Cardinale. Di colpi così belli il festival bolognese ne ha fatti tanti altri, ma quella volta pareva che la città avesse davvero due dimensioni, il cinema del reale, il sogno del cinema. Con la Cardinale che arrivò canticchiando ‘Domenica è sempre domenica’, catapultando tutti in un giugno d’altri tempi, così soave. L’attrice, mancata martedì scorso a 87 anni, solo otto anni fa era in città al festival del documentario per ricevere il Celebration of Life Awards e poco prima era stata a Cannes 70 che aveva dedicato proprio a lei, a piedi scalzi mentre balla sui tetti di Roma, la sua locandina. Un bel colpo avere un’icona in città, che si concedeva a tutti con grande semplicità, del resto la sua fama è fatto anche di quell’ essere stata sempre un’anti-diva.

Sullo sfondo uno scatto con Fio Zanotti. Nel riquadro a sinistra sul set del film di Antonio Pisu, con Giancarlo Giannini. A destra Claudia Cardinale con Raffaele Pisu: insieme per ’Nobili bugie

Appena l’anno prima era stata protagonista di un film bolognese, quel ‘Nobili Bugie’ con la regia di Antonio Pisu, che rappresentava il primo lungometraggio della casa di produzione felsinea Genoma Films, creata da Paolo Rossi Pisu e dal fratello Antonio. Nel cast c’erano anche Giancarlo Giannini, Nini Salerno e Ivano Marescotti. Claudia Cardinale interpretava la duchessa Romola Valli, parte di una famiglia di nobili decaduti che nel 1944 sopravvive al proprio declino economico nell’unico luogo che ancora possiede: la tenuta di Villa La Quiete sui colli bolognesi. La duchessa, col marito Pier Donato Martellini (proprio il mitico Raffaele Pisu), forma una coppia stanca e avvilita, che ignora la guerra e risiede nel podere con la servitù ormai ridotta ai minimi termini. Come se non bastasse devono prendersi cura del figlio Jean-Jacques, immaturo cinquantenne che passa le sue giornate a comporre poesie dedicate al Bologna FC. I due protagonisti, Cardinale e Pisu, arrivarono al Biografilm anche per presentare il film che ebbe un significativo debutto italiano (era stato a Cannes) e naturalmente fu una di quelle volte in cui la città portò i riflettori nazionali su se stessa. Va detto che Bologna, da un certo punto di vista, è davvero un mondo a parte rispetto al resto d’Italia. Grazie alla presenza della Cineteca e al suo lavoro sul Cinema ritrovato, la Cardinale è sempre sul grande schermo. Proprio martedì, quando si è diffusa la notizia della sua dipartita, c’era chi stava guardando al Modernissimo ’Fitzcarraldo’ di Werner Herzog, con la coppia Klaus Kinski-Claudia Cardinale: davvero uno ’stop’ molto irreale, perché il cinema restaurato e riportato a una contemporaneità, ferma nel tempo la vita dei suoi protagonisti. E proprio quest’anno sempre la Cineteca ha portato a Venezia Classici ’Il magnifico cornuto’ di Pietrangeli, restaurato, opera che vede la grande attrice protagonista con Ugo Tognazzi, nel 1964. Cardinale forever.