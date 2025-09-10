Codici per i biglietti dei Radiohead: cosa fare se oggi arriva la mail (e se non arriva)

Bologna, 10 settembre 2025 – Il grande momento per i fan dei Radiohead è ormai alle porte: tra pochissimi giorni inizierà la vendita dei biglietti, e c’è già chi non sta più nella pelle all’idea di tentare di accaparrarseli, soprattutto per una delle quattro date italiane (14, 15, 17 e 18 novembre) che saranno tutte all’Unipol Arena di Bologna/Casalecchio.

Ma quali sono i passaggi fondamentali da seguire? Se vi siete registrati entro il 7 settembre sul sito ufficiale della band, entro stasera alle 23 potreste ricevere via mail un codice di sblocco. Usiamo il condizionale perché l’arrivo non è garantito: anche chi ha completato la registrazione correttamente e nei tempi previsti potrebbe, infatti, non avere il sospirato codice.

Per prima cosa: controllate le mail con cura, anche nello spam fino alle 23 di stasera. L’indirizzo di mittente della fatidica mail indicato dalla band è rheur25@wasteheadquarters.com.

L’assegnazione dei codici, infatti, avverrà in modo del tutto casuale e non tutti avranno la possibilità di accedere alla fase di acquisto dei biglietti per il concerto dei Radiohead. Ma cosa fare dunque nei due casi?

Concerti in Emilia-Romagna: gli eventi imperdibili in autunno

Cosa fare se avete ricevuto il codice?

Una volta che avrete ricevuto i codici per mail, la vendita si apre venerdì 12 settembre alle ore 11. Sarà fondamentale essere puntuali: i biglietti vengono venduti in ordine di arrivo e, come per tutti i grandi concerti infatti, è molto probabile che si crei una fila d’attesa sul sito e che i biglietti vengano polverizzati in pochi minuti. Anche connettersi qualche minuto dopo dunque, per esempio alle 11.05, potrebbe già essere troppo tardi.

Potrete acquistare fino a un massimo di quattro biglietti, per una sola data (che è naturalmente quella per cui vi sono arrivati i codici). Attenzione a comprarlo solo con l’idea di rivenderlo: l'unico modo per vendere o trasferire i biglietti sarà tramite il servizio di trasferimento e rivendita offerto dalla piattaforma di biglietteria ufficiale tramite cui acquisterete, e non sarà disponibile fino a poco prima dello show. In alcune date, inoltre, all’ingresso verrà chiesto il documento d’identità per confrontare il nome con quello scritto sul biglietto.

Cosa succede se non avete il codice?

Se non ricevete un codice di sblocco entro le 23 di oggi, purtroppo non partecipare alla vendita iniziale dei biglietti, che parte appunto venerdì 12 settembre alle 11. Ma – è la promessa di da Thom Yorke, Jonny Greenwood e soci – si verrà automaticamente inseriti in lista d’attesa per eventuali vendite successive. Oppure, nella improbabili ipotesi in cui rimanessero biglietti invenduti per una delle città selezionate in fase di registrazione, potreste ricevere un’email con un codice di sblocco. Questo avverrà con almeno 24 ore di preavviso rispetto al momento dell’acquisto.

No a bagarini e secondary ticketing

Attenzione a non acquistare biglietti fuori dalla vendita ufficiale: la band ha infatti specificato sul loro sito ufficiale che i biglietti o i codici di sblocco offerti in vendita su siti di rivendita o venduti a un prezzo superiore al valore nominale saranno monitorati e soggetti a cancellazione.

Il costo dei biglietti

Si ricorda che, al concerto dell’Unipol Arena, il posto in piedi in parterre costerà 100 euro. I posti numerati avranno 4 fasce di prezzo (70, 85, 100 e 135 euro). Esisterà una ristrettissima zona seduta ‘Fast-track status VIP’ che sarà venduta a 255 euro.