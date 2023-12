Come sta Patti Smith, il messaggio sui social della sacerdotessa del rock

Bologna, 14 dicembre 2023 – “Grazie a tutto l’ospedale per l’aiuto e la guida. Mi dispiace molto di aver dovuto cancellare i concerti a Bologna e Venezia. Tornerò per adempiere i miei felici obblighi”.

Eccolo il messaggio di Patti Smith ai fan e all’équipe dell’ospedale Maggiore dopo il ricovero dei giorni scorsi in seguito a un malore che aveva colpito l’artista prima del concerto al Duse di martedì. Concerto poi cancellato, così come quello di Venezia, per permettere alla cantante americana di fare tutti gli accertamenti del caso e prendersi un periodo di riposo.

Patti Smith colpita da un malore martedì 12 dicembre poche ore prima del concerto al teatro Duse di Bologna (Lazzeroni)

E mentre si trova ancora a Bologna in attesa di ripartire, Patti Smith rivolge un pensiero, più generale, al mondo della sanità.

Patti Smith ringrazia medici e infermieri del Maggiore di Bologna

“Questo – scrive – è anche un grazie ai medici in generale, che si occupano dei bisogni delle persone, soprattutto quelli che in modo altruista, prestano servizio sotto il fuoco, tutti i guaritori, i medici, gli infermieri e gli assistenti. Inoltre voglio ringraziare tutti per avere mandato messaggi d’amore e preoccupazione. Sto riposando, come il dottore ha ordinato, grata di avere ricevuto tanta cura nonostante io sia dolorosamente consapevole che in molti non sono così fortunati”.