Con Jerry Calà cinquant’anni da... libidine

Un tempo si diceva ’tormentone’, ora una frase diventa ’virale’. Ma visto che siamo nella terra di Jerry Calà che è diventato famoso grazie al cinema e alla tv, possiamo tranquillamente dire che il concert show che terrà questa sera a Pianoro e che si intitola ’Una vita da libidine’, prende il nome da una sua celebre affermazione che è diventata un tormentone dagli anni Ottanta ad oggi senza conoscere tramonto.

Ma come è nata? Ce lo racconta l’attore, musicista e mattatore che nel suo spettacolo ripercorre 50 anni di musica italiana. E scopriamo che i pochi anni di università mai fatti, li ha passati a Bologna.

Calà, le piacciono le piazze per esibirsi?

"È il luogo dove amo di più esibirmi e ne faccio tantissime. Mi piace perché arrivano le famiglie, gente di tutte le età a migliaia".

Come procede lo spettacolo?

"È una storia della musica italiana, uno spettacolo in cui io sono il mattatore e la band mi segue. Si canta, si ride, quando faccio Maracaibo iniziano tutti a ballare e quindi nella piazza trova la sua dimensione più popolare".

Popolare, una parola che a molti fa storcere il naso. Perché?

"Beh, ci sono molti intellettuali da strapazzo che storcono il naso per qualsiasi cosa, perché lo devono fare. Popolare per molti è serie B e invece se pronunciato all’inglese, il pop è numero uno, o no? L’arte popolare è l’arte maestra".

Che storia racconta nei 70 minuti in scena?

"Dedico lo spettacolo alle colonne sonore dei miei film che sono state sempre fondamentali. Se pensiamo a Sapore di Mare che negli anni Ottanta rilanciò la musica degli anni Sessanta in un revival infinito o Vacanze di Natale dove c’era il meglio della musica contemporanea degli anni Ottanta, capiamo quanto questi film abbiano inciso sulla società. Dal cinema si passa alla vita, ed ecco la mia colonna sonora: ovvero la discografia di Lucio Battisti. Sono cresciuto con le sue canzoni e l’incipit dello spettacolo è proprio una messa cantata in onore di santo Lucio Battisti che intono con tutto il pubblico. Poi tiro fuori una hit parade delle canzoni da gita che si cantavano quando si andava con la scuola o in montagna, dai Ricchi e Poveri all’Équipe 84 a Gianni Morandi. Faccio anche un parallelo tra come ci comportavamo noi ragazzi negli anni Sessanta nelle balere e i ragazzi di oggi che chattano continuamente...".

Una vita da libidine, con quella parola ’libidine’ che è diventata famosissima e patrimonio popolare, per l’appunto. Come nasce il tormentone "libidine, doppia libidine, libidine coi fiocchi"?

"Mentre facevo il film ’Bomber’ di Michele Lupo con Bud Spencer nel 1982, arrivò la scena dell’incontro di pugilato dove io ero dello staff e i pugili come Bud combattevano. Il regista mi chiede di colorire la scena con tre frasi che segnino l’escalation dell’incontro in tre pugni fino al Ko. Mi venne in mente la parola libidine che sentivo spesso a Milano e poi doppia libidine e infine libidine coi fiocchi che era l’apice! Non so mica come mi è venuta fuori...".

Lei ha studiato a Bologna indirizzo Lettere Antiche. Come ha vissuto il periodo?

"Era il 1971, venivo da Verona dove vivevo, non avevo una lira. Mi avevano detto di andare a Bologna a studiare perché ci si divertiva ma chi lo diceva aveva un sacco di soldi. Io no e le ragazze non mi filavano. Presto ho capito comunque che non era la mia strada".