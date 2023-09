Concerti a Bologna 2023: da Rkomi a Gazzè, l’autunno porta i grandi show

Bologna, 17 settembre 2023 – L’estate volge al termine e con lei se ne va una stagione ricca di concerti di primissimo piano. Il divertimento però non finisce, anzi... Rincara la dose. E Bologna, città della musica, si prepara a un autunno di fuoco per quanto riguarda i grandi eventi. Ce n’è per tutti i gusti. Ieri sera un primo assaggio, con lo show coraggioso e innovativo all’Auditorium Manzoni dei JoyCut in concerto con l’Orchestra del Teatro Comunale, sotto la direzione del Maestro Valentino Corvino, tra la voglia di sperimentare e quella di coinvolgere un’intera città.

Stasera si parte subito forte e ci sono i Modena City Ramblers al Parco Nord, dove giovedì all’Estragon arriva anche Paul Weller . I riflettori però sono già puntati sul mega-evento che porterà Björk all’Unipol Arena il 23: la cantautrice, compositrice e attivista islandese presenta il suo Cornucopia , uno show attesissimo, una delle due tappe italiane.

Settembre si chiude dunque con il botto, ma anche ottobre parte in quarta con i Blink-182 all’Unipol Arena il 6 (unica data nel nostro Paese). Sempre al palazzetto di Casalecchio di Reno arrivano, i Pooh il giorno successivo (7 ottobre) e Louis Tomlinson degli One Direction il 9, mentre il 12 al Locomotiv c’è Giuse The Lizia , premiato lo scorso marzo come miglior giovane emergente durante la rassegna dedicata a Lucio Dalla. Dal 12 al 15 spazio al Robot Festival che, come di consueto, porta il meglio della musica elettronica in alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna: dal Dumbo all’Oratorio San Filippo Neri e al Tpo, fino a Palazzo Re Enzo e al Teatro San Leonardo. Nome di punta del cartellone quello di Jeff Mills , autorità internazionale quando si parla di musica techno, che per altro sotto le Torri ha registrato – negli studi di Fonoprint – il suo nuovo disco in uscita per AXID. Il 16 ottobre all’EuropAuditorium cantano invece Francesco Renga e Nek , mentre il 20 all’Unipol Arena c’è Ligabue . Sempre all’Unipol il concerto di Ariete , cantautrice romana amatissima dai giovani (da segnare sul calendario per il 24 ottobre).

Si arriva così a novembre con Mecna all’Estragon il 4 (e Venerus il 13), mentre Vinicio Capossela (6 e 7) ed Elio e le Storie tese (14 e 15) si esibiranno al Teatro Duse in due show tra musica e divertimento. All’Estragon il 17 novembre c’è Motta e il 18 si balla sulle rime di Willie Peyote , mentre il 23 l’EuropAuditorium ospiterà tutta l’energia di Madame , nome che visto il successo degli ultimi anni e dell’ultimo disco non ha bisogno di presentazioni. La stessa sera, all’Estragon, ci sono però anche Colapesce e Dimartino .

Novembre finisce così com’era iniziato, con un menu ricchissimo, e allora spazio a Giorgia (il 24 all’Unipol Arena) e a Massimo Ranieri (il 27 all’EuropAuditorium). Dulcis in fundo, un altro mese per concludere un anno che ha regalato grandi performance ed emozioni uniche: l’Unipol Arena ospiterà Calcutta (3 dicembre), Tedua (8), Antonello Venditti e Francesco De Gregori (9) e Rkomi , insieme a Irama (12). Al Teatro Duse, il 12 c’è Patti Smith , mentre il 13 e 14 dicembre le melodie di Max Gazzè chiudono – ovviamente soltanto per il momento – la programmazione di un’altra, unica stagione all’insegna della musica. Per non parlare dei concerti già annunciati per il 2024.