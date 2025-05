I concerti di maggio a Bologna: Olly, Mahmood e Jovanotti

Bologna, 5 maggio 2025 – Maggio all’insegna della musica. A ogni inizio mese torna la nostra rubrica dedicata ai grandi concerti delle prossime settimane per non perdersi neanche un evento: li trovate tutti qui, gli show più importanti sotto le Torri, sulle pagine del giornale e nella puntata di oggi del nostro podcast gratuito ‘Il Resto di Bologna’ (da ascoltare sul sito online del Carlino o sulle principali piattaforme di riproduzione, come Spotify e Google Podcast).

Si parte già stasera con Ermal Meta: il cantautore italo-albanese è al Duse in via Cartoleria (ore 21) nel suo tour tra i teatri per presentare l’ultimo disco ‘Buona fortuna’. Domani ecco Roberto Vecchioni all’EuropAuditorium e Giuse The Lizia all’Estragon, artista premiato negli ultimi anni anche con un ‘Ballerino Dalla’ nella rassegna in nome di Lucio, che porta il suo ‘Internet 2.0’.

Si continua sull’onda del divertimento e allora mercoledì e giovedì un doppio appuntamento da non mancare: il vincitore del Festival di Sanremo Olly si esibisce all’Estragon in ‘Lo rifarò, lo rifaremo Tour’ alle 21, dopo l’incredibile successo ottenuto sul palco dell’Ariston con ‘Balorda nostalgia’. Giovedì spazio anche al cantautore napoletano Gnut al Locomotiv Club.

Il 10 maggio si inizia con i Gazebo Penguins sempre al locale di via Serlio e si prosegue con il festival ‘Eufonica’: due giorni incredibili di musica in Fiera con Murubutu, Cisco, Frida Bollani Magoni e tantissimi altri. L’11 maggio anche Piero Pelù all’Estragon e James Senese al Teatro Duse. Evento di punta con Mahmood il 17 maggio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (ore 21) per il suo tour 2025. Nella stessa serata Fiorella Mannoia all’EuropAuditorium e Danielle al Covo Club, reduce dalla bella esperienza nel talent show di X Factor. Sabato 24 maggio, poi, in piazza Maggiore il concerto sul Crescentone della Rock Bazar Band (alle 18.15). Il mese chiude col botto il 30 e il 31 maggio: c’è il ‘Palajova’ all’Unipol Arena, il grande festival di colori, divertimento e ospiti speciale di Jovanotti per due date imperdibili (si parte alle 21).