Concerto Cccp in piazza Maggiore a Bologna, strade chiuse e bus deviati

Bologna, 20 maggio 2024 - Manca poco, pochissimo, alla prima data del tour di reunion dei Cccp in piazza Maggiore. Domani, martedì 21 maggio, la band di Reggio Emilia salirà sul palco bolognese per ‘In Fedeltà la Linea c’è’.

Concerto organizzato da Estragon e confermato anche in caso di pioggia (qui le previsioni del tempo), lungo due ore e mezza, senza gruppo spalla, e per il quale gli 8.500 biglietti sono andati esauriti nei primi giorni dopo l’annuncio della data a marzo.

Cccp in concerto in piazza Maggiore a Bologna il 21 maggio: lo show si terrà anche in caso di maltempo (Artioli)

Il palco della band darà le spalle a Palazzo d’Accursio e la zona live comprenderà nel transennamento Palazzo Re Enzo, Archiginnasio, piazza IV Novembre e via de’ Pignattari.

Il soundcheck verrà eseguito dalle 15 alle 17. Si potrà accedere all’area a partire dalle 19 da due ingressi: piazza Nettuno o piazza Re Enzo.

Dalle 14 alla fine del concerto sarà vietato vendere per asporto qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o lattina alle attività nell’area della manifestazione. Sarà vietato per chiunque introdurre bevande, alcoliche e non, in contenitori di vetro o lattina e bombolette contenente spray urticante nell’area della manifestazione. E, dalle 6 fino al termine del live, sono sospesi tutti i dehors presenti nell’area.

Il divieto di transito veicolare nella zona di piazza Re Enzo, piazza Maggiore, via Archiginnasio, via Pignattari e Orefici, comprende le biciclette, i motocicli e i ciclomotori, con rimozione forzata (dalle 7 alle 23,30).

Sono naturalmente esclusi i veicoli delle forze dell’ordine, di pronto soccorso e autorizzati al servizio della manifestazione

Per il concerto dei Cccp le linee Tper 29, A e C subiranno alcune deviazioni dalle 17 alle 24 di martedì 21 maggio. Il live comporterà il temporaneo divieto al transito di via dell’Archiginnasio.

Linea 29 Dunque, dalle 17 alle ore 24, la linea 29 in direzione Tanari, percorrerà via d’ Azeglio, via Carbonesi, via Barberia, piazza Malpighi e via Marconi. Sono soppresse le fermate: piazza Galvani, piazza Maggiore e Ugo Bassi. È provvisoria la fermata ‘piazza Malpighi’. Nel percorso serale della linea 29, l’autobus fermerà provvisoriamente anche alla fermata ‘Farini’. La linea 29 in direzione Roncrio (anche serale) percorrerà via Rizzoli, via Castiglione, via Farini. Sono soppresse le fermate piazza Maggiore e piazza Galvani. L’autobus fermerà provvisoriamente in Rizzoli 7/H e piazza Minghetti.

Linea A La linea A in direzione Cavour fermerà in via Rizzoli, via Castiglione, via Farini, piazza Cavour. Sono soppresse le fermate piazza Maggiore e piazza Galvani. Provvisoriamente fermerà alle fermate Rizzoli 7/H e piazza Minghetti. La linea A in direzione Liber Paradisus percorrerà via Farini, via Carbonesi, via Barberia, piazza Malpighi, via Ugo Bassi e via Indipendenza. Sono state soppresse le fermate piazza Galvani e piazza Maggiore. Fermate provvisorie (in comune con linea 30): Farini, piazza Malpighi, Ugo Bassi.

Linea C La linea C in direzione Tanari percorrerà via Farini, via Carbonesi, via Barberia, piazza Malpighi, via Ugo Bassi e via Indipendenza. Soppresse le fermate di piazza Galvani e piazza Maggiore. Fermerà provvisoriamente (in comune con linea 30) in Farini, piazza Malpighi, Ugo Bassi. La linea C in direzione Cestello sarà invece regolare.

Saranno in funzione i tre bar esistenti e inglobati nella cornice e anche una piccola osteria-bar in via de’ Pignattari: quindi ci sarà la possibilità di bere e mangiare e sarà vietato entrare con bottiglie d’acqua.

Si aggiunge il punto-bar dell’Estragon con una sorpresa dedicata: l’organizzazione ha pensato di realizzare un bicchiere in poliuretano riutilizzabile in limited edition con la scritta Cccp-Fedeli alla Linea, la data e il luogo del concerto, che si potrà avere con la bevanda acquistata.

Cccp del ’buon ricordo’, insomma, idea che di certo farà la gioia dei fan.