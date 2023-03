Concerto Maneskin a Bologna: scaletta, orario e dove parcheggiare

Bologna,9 marzo 2023 – Il Covid non ha fermato la band romana, tornata più carica che mai con il tour europeo Loud Kids Tour. E dopo aver incendiato Pesaro, i Maneskin sono pronti per il concerto a Bologna il 16, data di recupero del 20 marzo 2022, e il 17 marzo.

Orario e indirizzo

Il concerto dei Maneskin è all’Unipol Arena di Bologna, a Casalecchio di Reno, e inizia alle 21. L’apertura dei cancelli è dalle 19.

Scaletta Maneskin 2023

Considerando la data zero del tour a Pesaro, ecco la probabile scaletta del concerto:

Don’t wanna sleep

Gossip

Zitti e buoni

Own my mind

Supermodel

Coraline

Baby Said

Bla Bla Bla

In nome del padre

Beggin’

Timezone

For your love

Gasoline

Torna a casa

Vent’anni

Amandoti

I Wanna Be Your Slave

La fine

Feel

Mark Chapman

Mammamia

Kool Kids

The Loneliest

I Wanna Be Your Slave/Reprise

Come arrivare all’Unipol Arena

L’arena è raggiungibile in autobus da Bologna con le linee extraurbane 83, 94, 671 e da Casalecchio di Reno con il bus 85.

In treno da Bologna con la linea ferroviaria suburbana Bologna-Vignola con fermata a Palasport Futurshow Station.

Dove parcheggiare

L’Unipol Arena dispone di un'area parcheggio di 50.000 mq dotato di 3.000 posti auto. Nelle vicinanze c’è anche un centro commerciale.