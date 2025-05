Concerto di Olly a Bologna, fan dormono fuori dall'Estragon: "Veniamo da Palermo"

Bologna, 7 maggio 2025 – Davanti all’Estragon Club la fila è già cominciata. A più di 15 ore dal concerto di Olly, previsto per questa sera alle 21, i primi fan si sono già accampati per conquistare un posto sotto al palco. Gaia Turano e Fabiana Errico sono le prime due: la prima arriva da Palermo, la seconda da Napoli.

Fan di Olly fuori dalle transenne dell'Estragon in attesa del concerto

Hanno preso un volo per essere qui e hanno passato la notte sull’asfalto, fuori dalle transenne del parcheggio. “Seguiamo Olly da sempre – raccontano –. Poi con la vittoria a Sanremo lo hanno conosciuto in tantissimi e ora i concerti vanno sold out in pochissimo tempo, i biglietti sono introvabili e per avere un buon posto dobbiamo accamparci. Abbiamo passato la notte qui, poi questa sera c’è il concerto. Oggi però dormiamo in hotel”.

Il cantante a Bologna

Intanto il cantante è già in città, come mostrano le sue storie Instagram in tempo reale: si intravede un comodo letto e la geolocalizzazione è chiarissima, “Bologna”.

Classe 2001, Federico Olivieri, in arte Olly, si è fatto conoscere inizialmente come semifinalista di Sanremo Giovani, portando sul palco L’anima balla. Ma è stato con Balorda nostalgia, brano vincitore del Festival 2025, che ha conquistato definitivamente pubblico e critica.

L’appuntamento a Bologna è doppio. Stasera e domani il vincitore del 75esimo Festival di Sanremo Olly sarà sul palco dell’Estragon con il suo Lo rifarò, lo rifaremo Tour, alle 21. Dopo il trionfo delle prime date invernali, il cantautore genovese torna a esibirsi dal vivo con un tour, aperto a Torino, che ha registrato il sold out in tempi record.

Le altre date

Dopo Bologna martedì 13 e mercoledì 14 maggio sarà la volta di Roma, all’Atlantico, seguito da Molfetta venerdì 16 e sabato 17 maggio. Il tour continuerà poi lunedì 19 e martedì 20 a Firenze e si concluderà con le due date di giovedì 22 e venerdì 23 maggio a Padova.