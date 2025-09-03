Quel concerto dei Radiohead a Bologna spostato da piazza Maggiore al parco Nord: l’amarcord del 2012

Bologna, 3 settembre 2025 - È arrivata la conferma ufficiale: i Radiohead saliranno sul palco dell’Unipol Arena di Bologna il 14, 15, 17 e 18 novembre.

Dopo sette anni di silenzio, la band britannica torna a suonare dal vivo per un tour europeo che include, oltre a Bologna, tappe a Madrid, Londra, Copenhagen e Berlino. L’ultima volta che i Radiohead si sono esibiti sotto le Torri risale al 25 settembre 2012.

Il concerto dei Radiohead nel 2012 a Bologna

Il live originariamente previsto per il 3 luglio 2012 in piazza Maggiore fu spostato al 25 settembre, al parco Nord, a causa del terremoto in Emilia e di un incidente fatale nella data di Toronto in cui perse la vita il tecnico della batteria Scott Johnson.

Furono circa 23mila le persone che parteciparono all’evento, un numero che superava di gran lunga i 15mila spettatori previsti per la piazza del centro storico.

Scenografia mozzafiato: schermi mobili e fissi che proiettavano immagini surreali e dettagli iconografici del gruppo. Le sfumature cromatiche erano “acidamente fredde”, in pieno stile Radiohead.

Thom Yorke si presentò sul palco solo 10 minuti dopo l’orario previsto e accolse il pubblico con un caloroso saluto in italiano.

La band decise di non suonare 'Creep': il concerto terminò con ‘Everything In Its Right Place’, finale insolito per un bis.

Memorabile anche il concerto in Italia, a Macerata, del 2017: allo Sferisterio il leader Thom Yorke sul palco insieme all’amico e chitarrista Jonny Grenwood proposero pezzi riadattati per l’occasione: l’incasso (231mila euro) è andato in beneficenza a favore del recupero delle opere d’arte colpite dal terremoto del 2016.

I biglietti

L'unica via per acquistare biglietti sarà tramite registrazione preventiva sul sito ufficiale della band (radiohead.com). La registrazione aprirà venerdì 5 settembre alle 11 e si chiuderà domenica 7 settembre alle 23. La vendita dei biglietti inizierà il 12 settembre.

Il messaggio ai fan

In un messaggio diffuso oggi ai fan, Philip Selway, batterista dei Radiohead, ha detto: “L’anno scorso ci siamo ritrovati a provare, tanto per il gusto di farlo. Dopo una pausa di sette anni, è stato bellissimo suonare di nuovo i nostri brani e riconnetterci con un’identità musicale che vive profondamente dentro ciascuno di noi. Ci ha anche fatto venire voglia di fare qualche concerto insieme, quindi speriamo possiate venire a una delle prossime date. Per ora saranno solo queste, ma chissà dove ci porterà tutto questo”.

L’album ‘Hail to the Thief – Live Recordings 2003–2009’

All'inizio di questo mese, i Radiohead hanno rilasciato in formato digitale Hail to the Thief – Live Recordings 2003–2009, un album dal vivo che raccoglie esibizioni tratte da quegli anni.

I brani erano stati inizialmente selezionati come materiale di studio per gli arrangiamenti curati da Thom Yorke nella produzione teatrale Hamlet Hail to the Thief.

L'uscita del formato fisico dell’album è prevista per venerdì 31 ottobre 2025.