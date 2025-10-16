‘Concilio Vaticano II’: mostra a Palazzo Pepoli e festa per Zuppi. “Diamo speranza”

Bologna, 17 ottobre 2025 – Che il Concilio Vaticano II abbia significato uno spartiacque epocale nella storia della Chiesa e della società era certamento noto. Quello che forse stupirà è la lettura contemporanea e accattivante dell’esposizione, appena inaugurata, The Times They Are A-Changin’. Il concilio Vaticano II. Mostra di arte e videostoria a Palazzo Pepoli. E la promessa è già nel titolo. Nella canzone di Bob Dylan del 1964 (proposta in trenta versioni differenti), che catturò magicamente il clima dell’epoca e che fa da colonna sonora alla visita.

’Concilio Vaticano II’, Mostra a Palazzo Pepoli

E poi in quelle ’arte e videostoria’ da cui si è avvolti – fra filmati del tempo, articoli, foto e opere di artisti coevi che spaziono da Arnaldo Pomodoro (la grande In memory of J.F.Kennedy, realizzata nel ’63 quando viene ucciso il presidente e il concilio approva la riforma liturgica) a Piero Manzoni (fra cui una riproduzione di Base magica - scultura vivente de 1961, su sui si può salire in piedi) – mentre si percorrono tre linee temporali, immaginate come linee della metropolitana. La linea rossa indirizza alle opere d’arte, da Burri a Fontana e Kounellis. La linea gialla porta ai grandi eventi della Storia. La linea blu segue invece la cronologia del Vaticano II (1962-1965). Ideata dalla Fondazione per le Scienze Religiose e curata dal Alberto Melloni, con Federico Ruozzi, Fabio Nardelli, Marta Scalabrini Rosati e Massimiliano Proietti, l’esposizione è stata inaugurata oggi alla presenza del cardinale Matteo Zuppi.

“Sono 23 le opere non sacre scelte per descrivere il periodo prima, durante e dopo il Concilio Vaticano II – spiega Melloni, ricordando che il 2025 è un anno di anniversari: tra questi, la fine concilio, l’8 dicembre 1965. Una data importante anche per Bologna, visto che quel giorno il sindaco Giuseppe Dozza accolse in stazione il cardinale Giacomo Lercaro. I due non si rivolgevano la parola e il saluto dai fatti d’Ungheria del 1956. Soprattutto, però, quest’anno sono dieci anni di episcopato del cardinale Matteo Zuppi, “un decennio profondamente conciliare”, lo definisce Melloni. Zuppi, inoltre, è nato l’11 ottobre 1955, sette anni prima dell’apertura del Concilio Vaticano II da parte di papa Giovanni XXIII. Quindi 60 (gli anni dalla fine del concilio) più 10 (gli anni di Zuppi a Bologna): ecco 70 anni, l’età compiuta da Zuppi.

“Papa Francesco mi ha voluto qui, l’ho fatto aspettare un po’ prima di decidere. Il mio obiettivo è ripagare la fiducia che ha riposto in me”, racconta il cardinale, che poi dedica alcune parole alla città: “Dobbiamo continuare a dare umanesimo, futuro e speranza”. In occasione del compleanno, la Fondazione per le Scienze Religiose ha regalato a don Matteo un’opera raffigurante il cardinale con la sua valigetta, il catalogo e un volume. Inoltre, a Zuppi è stata cantata Blowin’ in the wind di Bob Dylan. Un vero e proprio “trappolone, non una festa a sorpresa”, scherza Zuppi. “Almeno su una cittadinanza onoraria ci ho preso: la tua – scherza il sindaco Matteo Lepore –. ‘Pace’ è la parola più importante che abbiamo scolpito assieme”. All’inaugurazione erano presenti anche la presidente di Fondazione Carisbo Patrizia Pasini, il deputato dem Andrea De Maria, il senatore Pier Ferdinando Casini, gli ex ministri Piero Gnudi e Patrizio Bianchi, Elisabetta Belloni, ex direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, Maurizio e Valentina Marchesini e l’ex rettore Ivano Dionigi. E poi il prefetto Enrico Ricci e il comandante provinciale della Guardia di Finanza Giovanni Parascandolo.

Tutti hanno ’viaggiato’ in quella San Pietro diventata grande aula assembleale, con oltre duemila religiosi riuniti da tutto il mondo. Fra le curiosità, lo scranno originale in cui era seduto il cardinal Lercaro e la testa di Papa Giovanni XIII realizzata da Giacomo Manzù. E poi video Rai da ascoltare in televisori che rimandano agli anni ’60 e il grande trittico in cui sono montati i fatti del tempo, con “slancio verso il futuro – spiega Ruozzi–. Perché il Concilio dice ancora tanto alla Chiesa e alla società di oggi”.