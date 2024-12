Bassa Velocità, il contest musicale per artisti emergenti dell’Emilia Romagna: i finalisti

Bologna, 16 dicembre 2024 – “Un trampolino di lancio per artisti emergenti dell’Emilia Romagna”. Ecco come definire il contest musicale Bassa Velocità secondo Angelo Cagnazzi, presidente di Ozono Factory, associazione che ha organizzato il bando, in collaborazione con Re_Esistente, KeepOn Live e Soundlab Studio, grazie al contributo della Music Commission regionale.

Sono stati selezionati 19 progetti. I vincitori delle selezioni live si aggiudicheranno la produzione di un disco

Tra l’1 e il 28 ottobre, periodo di iscrizione previsto per i musicisti interessati, “abbiamo ricevuto 85 proposte - continua Cagnazzi -, tra cui abbiamo selezionato 19 progetti. E’ stata una scelta difficile, ma ho già qualche gruppo preferito che potrebbe essere nella mia playlist”.

Questi finalisti provengono da cinque province diverse: Bologna, Forli, Reggio Emilia, Ravenna e Modena. Tutti quanti suoneranno al Binario69. I concerti sono previsti il giovedì sera ogni due settimane e il prossimo appuntamento è il 9 gennaio. Il live sarà poi valutato da una giuria di professionisti, tra cui il famoso produttore Taketo Gohara.

Il premi per gli artisti vincitori

Alla fine di questa gara, di cui l’ultimo concerto sarà il 24 aprile, i tre artisti vincitori delle selezioni live si aggiudicheranno la produzione di un disco. La ricompensa comprende: una residenza artistica di ciqnue giorni al Poggiolo Rifugio Re_Esistente; la produzione artistica seguita da Taketo Gohara; la registrazione dei brani all’interno di una Yurta che verrà allestita con uno studio mobile da parte di SoundLab; la stampa e pubblicazione del lavoro discografico per una label aderente al progetto e la comunicazione del progetto in tutte le sue fasi.

Inoltre, i musicisti premiati avranno l’occasione di esibirsi in in tre province dell’Emilia Romagna e avranno la possibilità di partecipare a showcase e conferences nazionali e internazionali.

Gli obiettivi del contest

“Lo scopo è di accompagnare durante i tre prossimi anni questi talenti emergenti in tutte le tappe della produzione discografica e soprattutto dare il tempo giusto alla creazione musicale”, aggiunge Cagnazzi.

L'obiettivo del contest non è soltanto quello di premiare e seguire nuovi artisti, ma anche quello di "promuovere la musica live, momento indispensabile sia per i musicisti che per il pubblico, che purtroppo al giorno d’oggi è messa in secondo piano”, conclude Laura Di Salvo, responsabile della comunicazione della Music Commission dell’Emilia Romagna.

I nomi dei finalisti

Di seguito, l’elenco dei finalisti: Flusso Nebula (Bo), Jack Tea (Fc), Clepto Cantautorao (Bo), Letizia Sovienni (Re), Felsna Kasbah (Bo), Antonio Freno (Bo), Bassa Nuova (Re), Tabascomeno (Bo), Iza&TheVisions (Ra), Caracol (Bo), Urban Knockers (Bo), Teo (Mo), Sam Feios & Falsos Baianos (Bo), Lillo Morreale (Bo), CousCous a colazione (Ra), Ludovica Pasca (Bo), Faustò (Bo), Le Scat Noir (Bo), Lo Spazio (Bo)