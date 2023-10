Bologna la dotta, riparte il Cool Tour Street: quando, itinerario e programma

Bologna, 30 ottobre 22023 – Dal 6 al 19 novembre ritorna, per l'ottava edizione, "Cool Tour Street", quest'anno dedicata ai percorsi di cultura, arte, storia e memoria sull’asse che segue le vie Farini, de’ Carbonesi, Barberia e Sant’Isaia.

L’iniziativa è ideata dall’architetto Daniela Delvecchio, ed è promossa da Confcommercio Ascom Bologna, Federazione Librai Confcommercio Ascom Bologna con l’appoggio del consorzio Canali di Bologna e dal comitato di Bologna della Croce Rossa. “Una rassegna che sottolinea l’attualità dei monumenti e l’interesse storico che ha la città verso la cultura e la bellezza del nostro centro storico medievale”, ha commentato Giancarlo Tonelli, direttore di Confcommercio Ascom Bologna.

L’itinerario

“L’itinerario prevede dieci giorni di visite ai beni culturali, agli eventi, alle mostre di Antiche Stampe, Galleria Forni, Fondazione Mast e in alcuni spazi commerciali”, ha annunciato l’ideatrice del progetto, Daniela Delvecchio. “Dall’est all’ovest di Bologna – continua Delvecchio – passando per simboli del rinnovamento ottocentesco come via Farini o piazza e galleria Cavour, agli antichi palazzi sfuggiti al rimodellamento dell’800, proseguendo per la “circla”, che seguirà le chiese appestate alle mura – come la chiesa di Sant’Isaia, San Pellegrino, San Rocco e dei Santissimi Maria e Valentino, oppure i complessi ex-San Mattia, Sant’Anna e San Francesco-. Anche quest’anno la rassegna è inclusa all’interno della Festa della Storia”. L’iniziativa arriverà all’Opificio delle Acque - il nuovo luogo per chi vuole ottenere informazioni sui canali, attivato da Canali di Bologna -, dove si chiuderà “con una mostra dedicata alla storia dei canali, una sorta di grande museo diffuso spesso occultato alla vista”, ha aggiunto Andrea Bolognesi, direttore consorzio canali di Bologna.

Gli appuntamenti più attesi

Tra le giornate più attese c’è la visita al palazzo Fava-Marescotti, lasciato in concessione dalla famiglia Fava alla Cri di Bologna per farne la propria sede nel 1957. “Bologna è da sempre una città generosa e disponibile, molto attenta alla sua storia e alla sua cultura”, ricorda Roberto Pignoni, delegato alla comunicazione ufficio stampa Cri comitato Bologna. Come di consueto, “Un libro a Palazzo” proporrà alcune presentazioni editoriali nelle sedi del palazzo Fava-Marescotti, nel complesso di San Francesco ed ex-San Mattia. “Tutti questi monumenti sono trascritti nei nostri libri, dedicati a chi legge di queste storie di palazzi, in una zona piena di cultura e arte”, ha affermato Medardo Montaguti, federazione librai Confcommercio Ascom Bologna Il programma completo è consultabile su “Ufficio Federazioni Confcommercio – Ascom BO”, mentre le visite previste al mattino e al pomeriggio sono gratuite e con iscrizione obbligatoria al numero 051 6487558 /591 o alla mail federazioni@ascom.bo.it. Al momento della registrazione bisognerà lasciare il numero del documento di riconoscimento per velocizzare le entrate.