Cori Lgbtq+, a Bologna arriva il festival ‘Various Voices’

Bologna, 29 maggio 2023 – Oltre 3500 cantanti,105 cori e venti nazioni il mondo. È ‘Various Voices’, il Festival internazionale dei cori Lgbtq+, per la prima volta in Italia, a Bologna, dal 14 al 18 giugno. La manifestazione riempirà i luoghi simbolo della città, come piazza Maggiore (con un gran galà il 16 giugno), il Teatro Auditorium Manzoni, l’Arena del Sole, il Duse, l’Oratorio San Filippo Neri, DumBO, MAMbo, il Museo civico Medievale e il Museo della Musica.

Tra gli artisti che si alterneranno sul palco ci sarà Antonino, già protagonista di ‘Amici’ e ‘Tale e Quale Show’ e la madrina del festival Senhit, artista poliedrica, cantante, attrice e performer.

"Il festival è frutto di un percorso lungo e coinvolgente – ha commentato il sindaco Matteo Lepore – Un obiettivo importante sia come città Unesco della musica che come città dei diritti, che per prima ha dato voce alla comunità Lgbt”.

Il festival prevede anche un support program, che garantisce ai cori provenienti da situazioni economiche o socio-politiche di difficoltà di partecipare alla manifestazione. Quest’anno i costi per la presenza dei cori ucraini Qwerty Queer di Odessa e Queer Essence di Kharkiv sono stati coperti grazie al contributo dell’8x1000 della Chiesa Valdese.

Una parte del ricavato della somministrazione di cibo e bevande al Variuos Voices di DumBO sarà devoluta a favore delle persone colpite dall’alluvione.