Costa Saragozza, la storia del ‘quartiere’ di Bologna tra segreti e curiosità

Bologna, 18 settembre 2023 – Anche se non è più un quartiere vero e proprio dal 1985 e dal 2016 si parla ormai di un ampio Porto-Saragozza, il ‘Costa-Saragozza’ resta un piccolo mondo a sé, fiero e dall’identità molto definita. Chiamato affettuosamente ‘Qs’ da tanti residenti, ha però anche molte anime: sicuramente una nella prima collina, quando si inforca via Casaglia o ci si lascia alle spalle Ingegneria. Un cuore batte anche sotto i portici o nelle villette liberty verso la porta, mentre un’altra guarda già alla prima periferia man mano che si scivola oltre la Certosa, verso la Funivia e il Ghisello.

Nel mezzo, tanti luoghi iconici, da Villa Spada a Villa delle Rose, dalla casa di riposo per artisti Lyda Borelli al Teatro Celebrazioni, fino al Meloncello (da cui parte la camminata al Santuario di San Luca) e al vivace mondo di via Andrea Costa. Al Costa-Saragozza è dedicata la puntata di oggi del nostro podcast il Resto di Bologna. A ripercorrere un po’ di geografia sentimentale di questa parte di Bologna è Riccardo Brizzi, docente di Storia contemporanea, che risiede nel quartiere. A partire intanto da quel nome, Saragozza, "su cui ci sono interpretazioni differenti - spiega Brizzi –. Una delle più accreditate è che il nome derivi dalla vicinanza al Collegio di Spagna, che venne fondato nel corso del 1300 per ospitare gli studenti fuori sede spagnoli".

Decisiva, poi, la trasformazione in epoca fascista, quando con la costruzione dello stadio nella metà degli anni Venti la zona diventa un importante polo sportivo. Stadio che rappresenta anche un tempio della musica, con i grandi concerti: dagli U2 degli anni Novanta, fino agli ultimi live di Vasco.