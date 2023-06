Creatività e personalizzazione, a Bologna Hogan incontra il mondo di ‘The h lab’

Bologna, 19 giugno 2023 – Giovani e giovanissimi. Quasi 250 persone si sono presentate all’appuntamento con la moda nella boutique bolognese di Hogan targato ‘The h lab’, un progetto che mette in relazione talenti, creatività e tecnologia.

Un laboratorio che, in questa occasione, invita a sperimentare il legame tra design e intelligenza artificiale, realtà e mondo virtuale attraverso una ‘custom phygital experience live’ con la partecipazione di Jacopo De Carli, artista e fondatore di Dcjlab, e il suo assistente metahuman.

Jacopo si definisce una shoemaker, ma anche calzolaio 2.0. “Ho sviluppato tecnica e manualità – dice -, mi sono ritagliato una nicchia in una community di cultori, quella degli sneakershead, molto esigente. in questo mondo, sono conosciuto per essere disruptive: mi piace mixare, personalizzare, destrutturare. Hogan? in una parola: icone”.

Oltre alla tappa di Bologna The h lab e Jacopo De Carli hanno portato l’esperienza nelle boutique Hogan di Milano, Bari, Napoli, Roma.

The h lab mette in connessione Hogan con realtà creative e nuove forme di comunicazione, un journey che porta a innovativi processi di ideazione e personalizzazione.