Cremonini e Carboni per Bologna

Mentre l’ultimo singolo Ora che non ho più te agguanta il terzo posto in classifica e si conferma per la seconda settimana il più trasmesso dalle radio, trainando a passo di bersagliere la prevendita del tour negli stadi 2025, Cesare Cremonini starebbe preparando il colpo di scena più importante in vista del ritorno sulle scene col suo ottavo disco solista: un duetto con Luca Carboni. Si tratterebbe di un brano con Bologna e San Luca al centro, carico di memorie, di umori e colori cittadini da fermare nei prossimi giorni pure nell’inevitabile un videoclip, visto che con tutta probabilità sarà proprio l’incontro fra i due pesi massimi della canzone cittadina a traghettare i fan tra i solchi del nuovo album di Cesare in uscita a novembre.

Luca Carboni e Cesere Cremonini insieme in un brano con il centro San Luca

Come Ora che non ho più te, pure questo singolo con Carboni avrebbe una durata superiore ai cinque minuti, a conferma che Cremonini non ha problemi ad andare oltre le logiche che dettano legge in radio. Dopo essersi ritrovati in più occasioni, tra cui quella per la versione di Mare mare inserita da Luca nell’antologia di duetti Fisico & Politico, prosegue quindi l’intesa fra i due.

La collaborazione spiega quali siano stati gli ‘altri modi’ in cui Cesare e Carboni si sono sentiti negli ultimi tempi, come raccontato a settembre dallo stesso ragazzo con le ali sotto ai piedi nel post pubblicato per salutare il ritorno dell’amico dopo la malattia. "Ti stavamo aspettando tutti, in città, allo stadio, sui palchi del mondo" ha scritto Cremonini. "La tua storia è sempre stata generosa di umanità. La tua voce è un patrimonio artistico di cui ti siamo grati".