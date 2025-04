Bologna, il mondo della cultura protesta al cimitero della Certosa: “Stop ai tagli nel settore”

Bologna, 13 aprile 2025 – “Mi chiamo Giorgio Morandi, sono nato a Bologna nel 1890, e sono pittore e incisore. In questi anni le occasioni per rivoltarsi nella tomba non sono mancate: oggi lo faccio per solidarietà con chi, da anni, con competenza e dedizione, si prende cura delle mie opere”.

È con la voce dei grandi personaggi illustri della cultura bolognese sepolti al cimitero monumentale della Certosa che i lavoratori di musei civici e biblioteche hanno protestato contro la gestione attuale della cultura. Uno 'sciopero al contrario’, appoggiato da tutte le sigle sindacali del Comune, (CGL; CISL; UIL e Cobas) e aperto alla cittadinanza, presente in grandi numeri: hanno deciso di lavorare di domenica, con un’iniziativa intitolata “Mi rivolto nella tomba”, per denunciare la morte della cultura tra tagli alle risorse umane, mancate promesse, precarietà, assenza di manutenzione, appalti e concessioni al ribasso e l’esternalizzazione dei servizi a fondazioni private, finanziate però con soldi pubblici.

"A fronte di un boom clamoroso degli ingressi di visitatori nelle biblioteche e nei musei, l’amministrazione ha deciso di andare contro a quello che lei stessa aveva promesso – racconta Enrico Tabelli, RSU Cobas e lavoratore nei musei civici – nel 2021 il sindaco aveva dichiarato esplicitamente la necessità di 150 nuove assunzioni tra biblioteche e musei, ma la graduatoria è stata fatta scadere nel luglio 2024, dopo averne assunte meno di un terzo”.

Anche il recente piano strategico dei musei, presentato a febbraio, indicava la necessità di almeno 39–74 nuove assunzioni. Invece, il nuovo bando registra un taglio del 33% sul budget, nonostante un incremento record di visitatori. A farne le spese sono anche i servizi didattici, utilizzati da circa 150.000 studenti l’anno, oggi completamente azzerati. Anche sul fronte della sicurezza ci sono forti criticità: a ottobre è crollato un soffitto antico al Museo della Musica. Per fortuna è avvenuto di notte, senza feriti, ma l’incidente si è verificato proprio all’ingresso dell’aula didattica. "Inoltre – prosegue Tabelli – l’Amministrazione da sei mesi non risponde alle richieste di confronto”. Stessa situazione anche nelle biblioteche, che hanno visto un taglio del 20% sui fondi per l’acquisto di nuovi libri rispetto all’anno scorso: “Sulle biblioteche ci sono stati diversi tagli, non solo alle risorse umane ma anche tagli economici, quindi sui fondi e sulle risorse economiche che sono fondamentali – denuncia Michela Abrizzani, funzionaria FP CGIL e coordinatrice RSU del Comune – perché ricordiamoci che le biblioteche vivono di libri, di riviste, di DVD. E quindi, rispetto a un aumento di avventori – si parla di un delta tra 2023 e 2024 di circa il 15% in più – abbiamo una riduzione drastica dei fondi per l'acquisto di materiale. Nonostante vari tavoli di confronto, non si intravede nessun nuovo concorso. Così rischiamo chiusure nei prossimi mesi”. Lo sciopero La mobilitazione è stata molto partecipata: oltre 500 persone – tra cittadini e lavoratori – hanno protestato facendo la cosa che sanno fare meglio: una vera e propria visita guidata tra le tombe dei personaggi illustri della cultura bolognese – Giorgio Morandi, Giosuè Carducci, Giovanni Gozzadini, Teresita Mariotto Zanichelli, Sebastiano Zavaglia, Albano Sorbelli e molti altri. Le loro storie sono state spunto per raccontare la situazione attuale: “Lavoro da più di vent’anni in biblioteca da precaria, con uno stipendio molto basso, senza possibilità di far carriera. Vi sembro una donna di inizio Novecento, o vi ricorda qualcosa di più recente?” sono, per esempio, le parole attribuite a Teresita Mariotto Zanichelli, citate per spiegare i problemi attuali. La petizione da firmare La protesta non si ferma qui. Questo è solo il primo appuntamento di una “road map” che porterà a uno sciopero generale del mondo della cultura. Intanto è stata lanciata la petizione “Pubblicamente Cultura” su Change.org, https://www.change.org/p/per-una-cultura-pubblica-accessibile-gratuita, per una cultura pubblica, accessibile e gratuita. Le firme sono già oltre 600.