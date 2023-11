Curreri in concerto all’Arena per i 75 anni di Confesercenti: la grande festa tra applausi e super ospiti

Bologna, 23 novembre 2023 – “Sono molto emozionato. Per me il palco è tutto, sono a casa”. A Gaetano Curreri vogliono tanto bene tutti. I nipotini Andrea e Alice, quasi avvinghiati alle gambe dello zio mentre salutano l'Arena del Sole a concerto terminato.

I colleghi, accorsi in forze per duettare con lui nella serata del ritorno. Il pubblico, che ha gremito il teatro di via Indipendenza per un galà già memorabile, i 75 anni di Confesercenti Bologna celebrati con un live scatenato del leader degli Stadio. Si sono divertiti tutti due sere fa. Soprattutto si è divertita l'associazione dei commercianti, che prima ha tagliato un'enorme torta di compleanno nel foyer e che poi è stata travolta da uno spettacolo dominato da un crossover tra generi ed epoche.

Sul palco, prima dello show, hanno salutato la platea il direttore provinciale di Confesercenti, Loreno Rossi, il presidente locale Massimo Zucchini e la presidente nazionale Patrizia De Luise, oltre al sindaco Matteo Lepore. Dal primo atto costitutivo fino a oggi, una cavalcata tra i ricordi.

"Come sarebbe Bologna se non ci fossero le attività commerciali? Non sarebbe la stessa, non abbiamo mai mollato", ha ragionato quasi commosso Zucchini, ricordando anche le difficoltà degli anni del Covid. Dalle difficoltà è tornato con dei muscoli grossi così anche Gaetano Curreri, due anni dopo il malore durante un concerto nelle Marche.

Lo show di due ore, curato nei minimi dettagli, è stato talmente trascinante che i musicisti e Curreri non volevano scendere. Toccante il momento del ricordo di Giulia Cecchettin, come quello per Lorenzo Bastelli, 14enne scomparso l'anno scorso per un sarcoma di Ewing. Dal punto di vista dei pezzi e delle sorprese, invece, il live è stato come un cestino dove affondare la mano e pescare delle dolcissime caramelle.

Dalla sognante 'Sorprendimi' a 'Grande figlio di puttana', fino ad arrivare al bis di 'Stabiliamo un contatto', tutto è stato accompagnato dai fidati Andrea Fornili e Roberto Drovandi, da una mini orchestra in grande forma - trascinata dal Solis String Quartet - e da meravigliose coreografie, a guidare ballerine e ballerini anche Sabatino D'Eustacchio, ex Amici.

Stupore del pubblico all'arrivo dei super ospiti. Prima Noemi, che ha interpretato 'E dimmi che non vuoi morire', scritta da Curreri e Vasco per Patty Pravo (non l'unico pezzo che Curreri ha presentato tra quelli scritti per altri, anche per Dalla) e l'iconica 'Vuoto a perdere'.

Poi sul palco anche il trombettista Paolo Fresu e la grande figlia jazz-rock di Southampton, Sarah Jane Morris, che ha intonato un 'Come together' da brividi prima di 'Chiedimi chi erano i Beatles'. Per i cinefili, da antologia l'esecuzione del tema di 'Acqua e Sapone', film di Carlo Verdone, con un arrangiamento prog-sinfonico che sarebbe piaciuto agli Emerson Lake&Palmer. Passato basta, poi futuro.

Gli Stadio torneranno a Sanremo dopo la vittoria a sorpresa del 2016 di 'Un Giorno mi dirai'? La domanda l'ha posta a Curreri l'amico Marino Bartoletti, altra special guest che ha scherzato con Gaetano sugli ultimi posti degli anni 80 prima del trionfo. "Vediamo, perché no. Ma per tornare a Sanremo serve una bella canzone, in questo momento tra l'altro sto componendo. Al prossimo Sanremo sicuramente no, e comunque dopo aver vinto una volta impossibile fare meglio". Applausi, Gaetano Curreri è tornato.