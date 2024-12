“La cultura di essere in armonia con se stessi”

Bologna, 4 dicembre 2024 – Marianna Lo Preiato nasce a Napoli nel 1972, è un’imprenditrice nel settore “moda per donne morbide”, dice, e da sempre combatte in prima linea la discriminazione fisica e promuove la pluralità della bellezza.

Arriva a Bologna a 18 anni, scappa da una realtà in cui i suoi sogni non riescono a trovare terreno fertile. La prima ad accoglierla è Simona D’Aulerio, oggi sua socia, con cui ha fondato l’associazione Curvy Pride. Il primo giugno del 2013 compiono una piccola rivoluzione. Radunano cento donne in piazza Maggiore. E tutte insieme, con il proprio corpo, compongono la scritta ’Curvy’.

Lo fanno “per immaginare una cultura in cui essere in armonia con se stessi sia una forma di buongiorno e il sorriso sia la prima curva da regalare”. Da allora riempiono le piazze di tutte le città italiane, il 15 dicembre saranno a Roma per partecipare a una ’camminata dinamica’, perché “troppo spesso non facciamo sport, il motivo magari è che ci vergogniamo di indossare un pantaloncino e temiano il giudizio degli altri”. Marianna Lo Preiato, vicepresidente di ’Curvy Pride’ è protagonista della puntata de ’il Resto di Bologna’ di oggi, alla quale si può accedere inquadrando il Qr code in prima pagina. La puntata è inoltre disponibile gratuitamente sulle piattaforme di Spotify, Google e Apple.