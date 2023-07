La polka chinata, da Bologna alla conquista di New York: la danza tra due uomini tra acrobazia e seduzione

Bologna, 29 luglio 2023 – A Bologna pochi sanno di cosa si tratti. Eppure la polka chinata è nata proprio all’ombra delle Due Torri, sotto i portici della città e tra le balere di provincia, ai primi del ’900. Ballo filuzziano che unisce i passi della polka tradizionale ad alcune figure quasi acrobatiche, ha una peculiarità tra tutte: la coppia che lo interpreta è composta da soli uomini.

Oggi la polka chinata rischia l’estinzione, con una manciata di coppie rimaste a tenerla ancora in vita e un solo maestro in Italia in grado di insegnarla, ma questa danza una missione impossibile l’ha già compiuta, quella di varcare le ‘colonne d’Ercole’ della provincia bolognese e sbarcare addirittura oltreoceano, negli Stati Uniti.

Stasera, infatti, sarà protagonista a Chatham, stato di New York, ad uno dei Pathway Days di Ps21, un centro culturale innovativo a sostegno delle performing arts, con lo spettacolo ‘Save the Last Dance for Me’ di Alessandro Sciarroni. E questo spettacolo che Sciarroni – Leone d’Oro per la danza alla Biennale di Venezia 2019 – ha progettato intorno a un ballo dimenticato e riscoperto ha destato l’interesse anche del blasonato New York Times, che sul sito della testata ha dedicato nei giorni scorsi un ampio reportage a firma di Brian Seibert.

"Quando vidi per la prima volta la polka chinata, in un video nel 2017, rimasi conquistato", ha detto Sciarroni al New York Times: "Mi affascinò l’intimità dei ballerini che giravano vorticosamente reggendosi in una specie di abbraccio". Il coreografo interpellò in proposito Giancarlo Stagni, maestro di ballo di Castel San Pietro Terme (Bologna), da cui apprese che i ballerini di polka chinata si potevano a quel punto contare sulle dita di una mano. Un percorso in salita, certo, ma non impossibile secondo Sciarroni per il quale, ormai, il dado era tratto. Per mesi i due ballerini contemporanei protagonisti oggi della performance – Gianmaria Borzillo e Giovanfrancesco Giannini – sono stati ‘spediti’ da Sciarrone a lezione, una volta a settimana, da Stagni che li ha introdotti alla Filuzzi e a quel ballo ormai dimenticato anche da quei bolognesi, pur ricordandolo, non ne conoscevano più i passi.

Si va così a scavare nelle origini di un ballo nato ai primi Novecento quando uomini si sfidavano l’un l’altro volteggiando sotto i portici di Bologna per vedere chi era il più veloce. Ma era anche una danza del corteggiamento: alle feste e nelle balere, dove giovani donne non sposate non potevano ballare, gli uomini ballavano tra loro per attirare l’attenzione di potenziali future compagne. In ‘Save the Last Dance for Me’ resta l’anima della polka chinata, quel rapporto di totale fiducia tra i due ballerini dove una prova di forza si trasforma in abbraccio, ma la performance, nata su commissione del Festival di Sant’Arcangelo, è molto di più: una danza di due minuti è diventata una pièce di 20 e la sola fisarmonica come accompagnamento musicale è stata sostituita da una colonna sonora electro-swing di Aurora Bauza e Pere Jou. Al termine, è il pubblico a diventare protagonista, con una mini-lezione di polka chinata.

"Non ci aspettavamo questo successo, abbiamo superato ormai le 100 date di questo spettacolo che è il lavoro più longevo tra quelli da me realizzati", spiega il coreografo che, proprio in queste ore nelle Marche, sta dando forma a un nuovo spettacolo. ‘Save the Last Dance for Me’ è stato visto dagli organizzatori del festival newyorkese a Parigi e poi selezionato per (al momento) l’unica data statunitense, ma in passato era già approdato a Montreal e a Vancouver. Eppure conquistare anche il New York Times non è cosa di tutti i giorni, così come incassare sul web una pioggia di commenti da un pubblico che Bologna forse non l’ha mai nemmeno sentita nominare.

"Il rischio di rendere la danza ‘esotica’ c’è quando la decontestualizzi – spiega Sciarroni –. Ecco perché cerchiamo di rispettare il più possibile la tradizione di questo ballo. Ma fa piacere questo interessamento della stampa americana, è sempre molto difficile suscitare interesse sulla danza quando la si legge e non la si guarda".