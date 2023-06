Concerto per l’alluvione a Bologna, gli artisti: “Un’eco di cose belle dopo la tragedia”

Bologna, 8 giugno 2023 – “Dopo ogni tragedia c’è sempre un’eco di cose belle che si crea ed eccolo qua”. Lo dicono i ‘Disco club paradiso’ mentre calcano il palco del concerto per gli alluvionati ‘Oltre le nuvole’. Gli ex concorrenti di X-Factor sono stati tra i primi artisti a esibirsi all’evento di solidarietà, davanti a migliaia di persone. Fa Eco Willie Peyote: “È sempre bello restituire qualcosa dell’amore che ho ricevuto negli anni da Bologna e da tutta la regione”, è proprio la città delle Torri che lo ha accolto tanti anni.

E’ stato spettacolo già dal pomeriggio però al parco delle ex Caserme Rosse, in via di Corticella a Bologna, con i primissimi fan che hanno ascoltato le prove dei 25 artisti (video). Chiusura in bellezza poi con i bolognesissimi Lo Stato sociale (in formazione ridotta Lodo+Carota) che spaziano da ‘Una vita in vacanza’ a Guccini

Tutto il ricavato dell’evento, ideato e promosso da Unipol Arena, QN – il Resto del Carlino e Lavoropiù, sarà devoluto alla raccolta fondi messa in piedi dalla Regione per aiutare le popolazioni delle zone alluvionate.

“Lavoriamo non stop ormai dal 2 maggio - spiega Rita Nicolini, direttrice della Protezione civile Emilia Romagna -. Abbiamo avuto due emergenze, una il 3 e 4 maggio, e poi l’evento terribile del 16 maggio. Abbiamo movimentato circa 8mila persone al giorno aiutando i cittadini e pulendo il disastro. Le scuole sono state una delle priorità, tanti ragazzi anche giovani sono stati messi in salvo con elicotteri e un sistema raramente visto in Italia. Oltre le nuvole vedo il sole: non è possibile vedere altro. C’è uno spiraglio che stiamo vedendo ed è quello che vede ogni singolo cittadino dare il proprio contributo, mettersi in gioco. Uno spiraglio bellissimo e un bellissimo sole, tipico di questo territorio”.

"Basta guardare il pubblico straordinario per capire la forza e la generosità della Romagna – commenta Agnese Pini, direttrice di Qn-il Resto del Carlino, La Nazione e Il giorno -. Per noi raccogliere questo richiamo è stato uno sforzo grande, ma anche un grande privilegio. Il Carlino è stato il giornale protagonista dell’alluvione, sia per l’informazione vissuta sulla pelle sia per il desiderio di raccontare quello che stesse succedendo. Ora dobbiamo buttare il cuore ‘oltre le nuvole’”.

"Per noi è stato molto forte perché abbiamo redazioni in tutta la Romagna - ha aggiunto Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino -. L’acqua è arrivata a lambire le redazioni e i colleghi hanno lavorato anche al bar. E la situazione nei giorni successivi è stata ancora più complessa per il nostro lavoro, soprattutto per quanto riguarda la parte digitale. Abbiamo visto tutti i video iconici che raccontano momenti che ricorderemo per sempre, come il bambino di Cesena portato via con una staffetta delle forze dell’ordine, o gli anziani di Faenza trasportati a braccio lontano dall’acqua alte, e ancora Conselice: la “città palude. Altro tema fondamentale è quello delle colpe: invece di parlare di colpe chiediamoci perché, dobbiamo farci la domanda giusta e non pensare all’esito finale, cioè la colpa. Bisogna migliorare il sistema tutti insieme”.

Le voci degli artisti

“Sono venuto qua per portare un po’ della mia vicinanza all’Emilia Romagna in un momento così difficile - dice il rapper gIANMARIA - . Oggi posso provare divertirmi e unirmi alla solidarietà allo stesso tempo. Sarebbe stato stupido non venire”.

Anche per Valeria Mancini “è un onore essere qui. Ognuno deve fare la sua parte deve dare il proprio contributo per la sua terra”.

Guglielmo Rossi Scota, cantautore bolognese, dice di essere “molto contento di partecipare a ‘Oltre le nuvole’. Non c’è cosa più bella che fare proprio lavoro e aiutare allo stesso tempo questa ragione. Grazie a tutti per venire qua e vederci stasera”.

Il cantautore Paolo Benvegnù si esibisce con “l’idea di portare una carezza e un senso di vicinanza per quello che è successo. Mi sento estremamente vicino - aggiunge - a coloro che sono stati colpiti da questa tragedia e perciò io e Tarzio, il mio compagno di viaggio, siamo qui nella speranza di ricordare a noi stessi, in primis, di abitare il mondo e non di consumarlo”.

Una giornata che “può aiutare - per Federica Carta -. È un onore per me essere qui oggi e poter cantare insieme a tante persone in un momento di difficoltà”.

Emozionata anche Arisa (video): “Speriamo che lo Stato faccia presto cose importanti per aiutare i nostri amici dell’Emilia Romagna”. E Olly, da genovese doc, capisce bene la sofferenza di un intero territorio: “Ci tenevo tantissimo a essere qui oggi, è molto importante regalare un bel momento di divertimento”. Federica Carta è “onorata di essere sul palco di ‘Oltre le nuvole’, speriamo che tutti si divertano in questo momento di difficoltà: so che questa giornata potrà aiutare tante persone”.

Intanto gli Extraliscio accennano qualche nota di quella che è diventata la canzone dell’orgoglio e della rinascita: ‘Romagna mia’ (video). “A Forlì è stata una apocalisse – racconta, commosso il fonico Mattia Dallara –: il mio studio è stato distrutto da 4 metri d’acqua. Siamo davvero felici di essere qui, è incredibile come in così poco tempo si sia arrivati a un livello simile”.

Per Giusy Ferreri (video) “essere qui oggi significa solidarietà. Voglio ringraziare anche i tecnici, il lavoro di tantissime persone è fondamentale oggi. Ogni artista fa la sua piccola parte. Stasera canterò due brani con la mia band, anche loro sono arrivati qui gratuitamente: non è scontato. Uno dei brani è ‘Federico Fellini’, del mio ultimo album. Non poteva mancare visto che è un omaggio a grandissimo regista italiano e internazionale e qui siamo nella sua terra”.

Emanuele Aloia suona a Bologna per la seconda volta: “E’ una grande emozione - sorride -. Sono felice di poter partecipare e nel mio piccolo di poter dare una mano. Non vedo l’ora di salire sul palco, mando un saluto a tutta l’Emilia Romagna”.

Emozionati gli artisti, ma soprattutto i fan: tanti in fila già dal primo pomeriggio. Qualcuno è al suo primo concerto, altri, invece dicono: “Più che per la musica siamo venuti per un fine importante: aiutare l’Emilia-Romagna”.

Presente anche Claudio Sabatini, presidente dell’Unipol Arena: “Devo dire grazie a tutte le persone che lavorano gratis qui questa sera. Potremo donare 700mila euro, che sono un grande successo, all’Emilia-Romagna. La musica c’è, oltre le nuvole”

Matteo Naldi di Lavoro più aggiunge: “Sono felicissimo di vedere questi ragazzi meravigliosi. Quando ho chiamato Unipol e Carlino, ed entrambi hanno accettato subito, ho capito che non sono l’unico ‘folle’. Abbiamo immaginato un evento di questa portata in dieci giorni o poco più. Lo rifarei ancora. ‘Oltre le nuvole’ ci siete voi e tutti coloro che fanno di tutto per aiutare chi ha bisogno”.