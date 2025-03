Domenico Bianchini: l’eroe di Tarragona

Bologna, 31 marzo 2025 – A Bologna, nel quartiere Costa-Saragozza, c’è una via intitolata a un nome che pochi conoscono: Domenico Bianchini. Un protagonista dimenticato di una storia a cavallo tra XVIII e XIX secolo, che lo ha visto passare da retinente alla leva a eroe napoleonico. Una vicenda raccontata, tra l’altro, su Nelle valli bolognesi, magazine trimestrale su curiosità e novità del territorio edito da Emil Banca e diffuso nelle sedi dell’istituto e in allegato al Carlino, e che è il tema della puntata di oggi del nostro podcast ‘Il Resto di Bologna’.

Nato nel 1783, figlio di muratori emigrati da Pianoro, Domenico Bianchini crebbe tra i frati agostiniani del convento di San Biagio, dove il padre lavorava. La sua infanzia fu serena, finché l’arrivo di Napoleone a Bologna, nel 1796, non cambiò tutto: i francesi requisirono il convento e i frati furono costretti a lasciarlo. Quel trauma fu l’inizio di una vita fuori dall’ordinario. Nel 1802 fu introdotta la leva obbligatoria nella Repubblica Italiana napoleonica. Domenico, come molti, si rifiutò. Per due anni visse da disertore, nascosto nei boschi di Pianoro, aiutato dai compaesani. Finché una soffiata lo fece arrestare nel 1806: fu mandato all’Isola d’Elba. Ma, dopo un anno di addestramento, divenne granatiere nel 6° reggimento e cominciò a distinguersi per coraggio e determinazione.

Nel 1808 – si legge nell’articolo di Gianluigi Pagani, di cui riportiamo ampi stralci – fu spedito in Spagna, dove si guadagnò la Croce della Corona di Ferro durante l’assedio di Girona. L’anno dopo, a Hostalrich, guidò un assalto, fu catturato e imprigionato a Ibiza, ma riuscì a fuggire. Raggiunse di nuovo i suoi e tornò a combattere.

Il culmine arrivò nel 1811, durante l’assedio di Tarragona. Si offrì volontario per guidare l’attacco decisivo. Vestito di bianco, si lanciò avanti urlando “Viva l’Imperatore!”. Ferito più volte, continuò a combattere con il fucile scarico usato come clava. Solo a vittoria quasi certa cadde. Morì due giorni dopo. Napoleone lo insignì postumo del grado di Primo Tenente e della Legion d’Onore. Da disertore a eroe: la storia di Bianchini è una di quelle che meritano di essere ricordate.

a.bo.