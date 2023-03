Drag Queen, a Bologna il primo festival nazionale

La drag queen Vanessa Van Cartier

Bologna, 20 marzo 2023 – Un nuovo festival nasce sotto le Torri: il primo Festival nazionale delle Drag Queen: Drag & Friends, che andrà in scena all’ex Bocciofila Pontelungo, in via Agucchi 121/14. Su ispirazione della Drag Race del leggendario RuPaul e dai Festival americani e londinesi, la drag queen Simona Sventura (presidente dell'associazione Queen aps) ha ideato una due giorni di spettacoli LGBTQ+ .

Per la prima volta si raduneranno tutte insieme cento drag queen e performer da tutta Italia e non solo: la madrina della manifestazione sarà infatti Vanessa Van Cartier, vincitrice di Drag Race Olanda e giudice del programma di Rai2 Non sono una signora.



Al suo fianco, e direttamente dal programma tv Discovery Drag Race Italia: La Petite Noire, dancing beauty queen di Palermo; Aura Eternal, la drag queen che unisce grandi capacità canore con la passione per il make up e una forte ispirazione alle dive degli anni 90 e Tanissa Yoncè per ben tre volte vincitrice del titolo di drag queen più bella della Sicilia.



Il calendario degli eventi è già disponibile online sul sito www.queensistersshow.com/drag-festival dal quale sarà anche possibile acquistare i biglietti per i vari spettacoli, dibattiti, stand espositivi, food point, talk show e dj set.