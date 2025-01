Drusilla, La Sad, Il Volo e Lazza: ecco i concerti di gennaio

Bologna, 9 gennaio 2025 – L’anno è appena iniziato e con gennaio sotto le Torri arrivano i primi, succosi concerti del 2025. Ve li raccontiamo qui, sulle pagine del Carlino, come a ogni inizio mese. E soprattutto con una puntata del nostro podcast gratuito ‘Il Resto di Bologna’, che potete ascoltare sul nostro sito online o sulle principali piattaforme di riproduzione (Spotify, Google Podcast, Apple). Si parte già domani con quello che in realtà non è un vero e proprio concerto, ma uno spettacolo tra arte e musica, con Drusilla Foer che porta al Teatro Celebrazioni di via Saragozza il suo ‘Venere nemica’ (replica anche sabato, ma entrambe le date sono soldout).

Poi spazio a Cecilia Molinari domenica al Teatro EuropAuditorium di piazza della Costituzione e ad Alice, il 15 gennaio, al Teatro Duse. Si scavalla la metà del mese e si arriva così ai concerti più attesi: il primo è quello dell’irriverente trio La Sad, diventato famoso dopo la propria partecipazione al Festival di Sanremo, che il 16 gennaio all’Estragon porta il suo ‘La Sad 4 life Tour’ sul palco del Parco Nord alle 21. E ancora: il 17 gennaio spazio alle canzoni magiche de Il Volo, con il tour nei palazzetti ‘Tutti per uno’, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (ore 21). Il giorno dopo, ancora a Casalecchio, sempre all’Unipol Arena arriva quello che forse è il concerto di punta del mese: c’è Lazza con il suo ‘Locura Tour 2025’, pronto a richiamare tantissimi fan da Bologna e non solo.

Gli altri concerti da segnalare sono quelli di Cristina Donà con Saverio Lanza al Teatro Bibiena di Sant’Agata Bolognese (23 gennaio) e del seguitissimo ed emergente trapper Tony Boy all’Estragon (26 gennaio). In attesa che arrivino febbraio e la primavera per portare, anche sotto le Torri, una nuova ventata di nuovi concerti ed eventi.

fra. mor.