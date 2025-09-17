Ecco i vip alla proiezione speciale del film Agon a Bologna

Bologna, 17 settembre 2025 – Da Luis Sal a Cecilia Matteucci, passando per Roberta Capua e tanti altri: è stata una proiezione speciale, quella di Agon andata in scena martedì 16 settembre all'Odeon di via Mascarella. A presentare il film, fresco vincitore di due premi nella sezione Settimana della Critica del Festival di Venezia, c'era il regista Giulio Bertelli, che ha dialogato con Francesca Ragazzi, head of editorial content di Vogue Italia.

La pellicola, opera prima di Bertelli, racconta la storia di tre atlete che si stanno preparando a partecipare alle gare di tre diverse discipline (tiro a segno, scherma e judo) negli immaginari giochi di Ludoj del 2024 e si sofferma, tra le altre cose, sulla natura contradditoria di queste tre discipline sportive, nate in tempo di pace come allenamenti pensati per esercizi bellici e successivamente diventate sport professionistici e discipline olimpiche a tutti gli effetti.