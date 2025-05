Super compleanno sul jet privato per Elettra Lamborghini, festa nel cielo sopra Las Vegas

Bologna, 17 maggio 2025 – Volo speciale per Elettra Lamborghini che compie 31 anni sorvolando Las Vegas. Tra storie e post sui social arrivano i primi festeggiamenti della regina del twerk, che insieme al marito Afrojack è stata immortalata durante la mini festa in volo (video). Così ha celebrato il suo 31esimo compleanno: durante un volo verso Las Vegas, la cantante ha spento le candeline a bordo del jet privato insieme al marito, il noto DJ e produttore musicale olandese. Tra le immagini pubblicate sui social, spicca una torta di compleanno primaverile, con fragole e panna, e una classica scritta: ‘Happy birthday Elettra’.

Compleanno sul jet privato per Elettra Lamborghini (Foto Instagram)

L’amore tra Elettra e Afrojack

Elettra Lamborghini e Afrojack, sposati dal 26 settembre 2020, continuano a mostrare il loro affetto reciproco attraverso gesti romantici e sorprese. Nel corso degli anni, Elettra ha organizzato diverse feste memorabili per il marito, come quando lo ha sorpreso durante un suo DJ set con una torta speciale per il suo 36esimo compleanno .

D’altra parte, Afrojack ha dimostrato il suo amore regalando a Elettra una lussuosa auto in occasione del suo 29esimo compleanno .

Compleanno ad alta quota per Elettra Lamborghini (foto Instragram)

La dedica durante il Festival di Sanremo

Il loro amore è stato celebrato anche pubblicamente durante il Festival di Sanremo 2025. Durante la terza serata, Elettra, co-conduttrice del Festival, ha voluto presentare il marito al pubblico e al conduttore Carlo Conti. Con entusiasmo ha dichiarato: “Io il mio uomo ideale ce l’ho qua tra il pubblico. Non lo vuoi vedere il mio bel maschione?! Guarda che bello che è”. E le dimostrazioni d’amore non si risparmiano nella coppia: lo scorso San Valentino, la cantante ha condiviso una dolce dedica sui social: “My forever Valentine”, accompagnata da una tenera foto della coppia.