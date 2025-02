Elettra Lamborghini, il look a Sanremo 2025: dal total white all’abito da principessa fino a quello da favola col velo verde

Bologna, 13 febbraio 2025 – Elettra Lamborghini, elegante e ironia sul palco di Sanremo 2025: attesi i suoi cambi di abito che non deludono il pubblico. Dal look total white, all’abito da principessa sino al vestito da favola con il velo. La cantante bolognese ha co-condotto la terza puntata del Festival al fianco di Carlo Conti. Per la prima uscita sul palco del teatro Ariston, la Lamborghini ha indossato un elegante abito bianco con dei ricami color argento.

I capelli raccolti da un lato con degli orecchini pendenti e un trucco sobrio. "Questo palco mi mette paura!", grida con la voce da bambina e il fisico da pin-up. "Ho scelto il bianco in onore tuo - dice a Carlo Conti - perché voglio favorire la tua abbronzatura". Per la seconda uscita la Lamborghini ha indossato un abito bianco e nero tempestato strass con scollatura a cuore e strascico. “Un abito da principessa”, ha detto. Il terzo abito è da favola: lungo, scollato con degli alberi ricamati e un velo verde. “Ho messo la prima cosa che ho trovato nell’armadio”: scherza la Lamborghini.

Ironia e professionalità sul palco

Sorridente e ironica anche nella seconda uscita accennando a un balletto: "Tu mi vedi tutta casta - dice scherzando a Conti - , ma poi mi scateno". "Siamo pronti.. un sogno che si avvera ..a tra pocooooo", aveva scritto poco prima della diretta su Instagram condividendo le emozioni con i suoi fan. "Aiuto" aveva scritto su una storica dove indossa una sciarpina "tattica" perché è stata poco bene ieri sera. "Spero di non iniziare a tossire".

Ritorno sul palco dell'Ariston

"La mia prima volta a Sanremo è stata cinque anni fa, durante il Covid, e ho un ricordo indelebile. È un'emozione unica per me tornare questa sera sul palco dell'Ariston," aveva detto, sottolineando la gioia di vivere nuovamente questa esperienza.

"Non capisco perché quel palco faccia così paura quando in realtà è un'emozione unica," le sue parole. "Mi piacerebbe tornare, ma dovrei trovare il pezzo giusto. Dovrebbe rispecchiarmi appieno. Quest'anno mi avevano proposto un brano che è in gara, ma non lo sentivo mio, non era per me," aveva affermato, senza rivelare quale sia il brano o a chi sia stato affidato.

Le altre primedonne

Elettra Lamborghini è la seconda primadonna del Festival. Sul palco a fianco di Carlo Conti anche Miriam Leone, che è stata la prima a scendere dalle scale. Katia Follesi è l'altra co-conduttrice della terza serata del festival.