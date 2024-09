Elettra Lamborghini dopo il malore improvviso: come sta ora la cantante bolognese

Bologna, 31 agosto – Elettra Lamborghini, da qualche giorno, sta facendo preoccupare i suoi fan. E’ di giovedì la storia sul profilo Instagram dell’artista bolognese nella quale annunciava di dover rinunciare alla tappa di Prato del concerto in piazza gratuito di Radio Bruno Estate a causa di un malore improvviso che l’ha messa ko e che rischiava di farle saltare anche gli impegni successivi tra cui le tappe di settembre del suo tour.

All’inizio si pensava a una labirintite, ma successivi accertamenti hanno invece accertato un’altra diagnosi. "Mi hanno appena fatto una puntura, ma non è labirintite – spiegava Elettra Lamborghini sul web –, bensì una vertigine parossistica posizionale. Sono tutto il giorno a letto”.

La famosa ereditiera aveva avvertito un giramento di testa che l’ha fatta barcollare “come una trottola” e l’ha fatta crollare a terra: a causa di tutte queste complicazioni era dovuta ricorrere a dolorose punture.

La vertigine parossistica posizionale, infatti, è una fastidiosa complicazione agli otoliti delle orecchie che causa episodi di vertigine di breve durata.

Come sta ora Elettra Lamborghini

Trascorso qualche giorno la cantante 30enne ha postato sui social un’altra storia nella quale dà un aggiornamento sulle sue condizioni fisiche. "Domani dovrei esserci a Rieti (sabato 31 – scrive Elettra –, sì ho fatto il possibile per riposarmi in questi giorni. Sono ancora traballante, ma essendo la penultima data del mi tour mi dispiaceva. Non farò movimenti pazzi con la testa, perché non posso, ma ci divertiremo comunque”.

Dunque, l’artista bolognese sta meglio, anche se non si è ancora ripresa del tutto. Ma a quanto pare sarà sul palco a Rieti stasera, sabato 31 agosto.