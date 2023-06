Elettra Lamborghini, il nuovo album: "Nascere a Bologna è una fortuna"

Bologna, 2 giugno 2023 – Da Bologna a Miami passando per Milano e Madrid. È un giro del suo mondo a tempo di reggaeton quello che Elettra Lamborghini si regala con Elettraton , album che il nuovo singolo Mani in alto trascina da oggi in hit-parade con la complicità di uno stuolo di collaborazioni eccellenti tra cui Villabanks, Shablo, Davide Petrella, Giordano ‘Kremont’ Cremona, Riccardo Scirè, Jacopo Ettorre, lo spagnolo Chema Rivas. Con quel nome da fuoriserie anni Sessanta che si ritrova, infatti, Elettra Miura è una che va veloce, passando di produttore in produttore, di hit in hit. "Si tratta, ovviamente, di un album molto estivo, pieno di singoli che avrei voluto far uscire in questi anni, ma causa Covid ho preferito tenere da parte" racconta lei, che tra il primo e questo secondo album ha trovato modo pure di sposarsi col dee jay olandese Nick van de Wall alias Afrojack. "Tutto molto latin pieno di vibe positive".

Il dna bolognese si sente.

"Beh, anche se abito altrove sono cresciuta tra La Mercanzia e i Giardini Margherita. Penso che nascere in una città come Bologna sia una fortuna. L’idea di vivere in posti senza colli e senza verde non è facile, così come quella di svegliarmi senza un cinguettio fuori dalla finestra".

Il 9 giugno (alle 17) è al Centro Commerciale Centronova. Che accoglienza si aspetta?

"Un sacco di abbracci e di baci. Mi sorprende soprattutto vedere sul volto dei più piccoli lo stupore d’incontrare una persona conosciuta".

Il fatto di sminuire nelle interviste la sensualità del suo personaggio ha cambiato il modo in cui la percepisce il pubblico?

"Ma no. Penso che l’intelligenza di una persona, a volte, sappia rivelarsi più sexy del fisico".

Il primo luglio parte in tour dallo Youth Festival di Sassuolo.

"Sto preparando lo spettacolo da mesi con un filo d’ansia perché voglio che tutto, dal canto e le coreografie, sia perfetto".

Quando papà le disse di non abusare del tatuatore, volle fare di testa sua e adesso vorrebbe ripulirsi la pelle. In cos’altro s’è pentita di non avergli dato ascolto?

"Se oggi mi sento una brava ragazza realizzata devo ringraziare i miei genitori. L’unica cosa su cui mi spiace non avergli dato ascolto sono i tatuaggi, perché ora non posso tornare indietro. Non vengono via. O meglio, alcuni piccoli li sto togliendo, ma il leopardo come faccio?".

Pronta per ‘Italia Got’s Talent’?

"Stiamo già registrando e mi diverto tanto. Mi era un po’ mancato il ruolo di coach. In studio sono contenti e non vedo l’ora di conoscere la reazione del pubblico. Con Frank Matano mi trovo bene perché siamo caratterialmente simili, Mara Maionchi la conoscevo già ed è una persona che stimo tantissimo, Khaby Lame è una persona deliziosa. Siamo veramente un quartetto affiatato".

Le sarebbe piaciuto commentare l’Eurovision?

"Assolutamente no. Molto meglio andarci, che commentarlo".

L’album precedente Twerking Queen l’aveva lanciato presentando Musica (e il resto scompare) a Sanremo. Per Elettratron ha scelto un’altra strada.

"Una canzone molto bella per il Festival nel cassetto ce l’avrei. Ma Sanremo richiede almeno tre mesi di preparazione e non so se ho tutto questo tempo".

Qualcosa che non ha ancora fatto e le piacerebbe tanto?

"Un cinepanettone con De Sica e Boldi che faccia straridere. Oppure una serie di Netflix".

Quando si trova davanti a sé stessa al Museo delle Cere di Madame Tussauds ad Amsterdam, cosa pensa?

"Mi metto a ridere. Mi fa strano stare vicina a Justin Bieber e Beyoncé. Tra me e il mio alter ego di cera, meglio l’originale però".