Elettra Lamborghini sbarca in tv: ecco cosa farà

Bologna, 6 dicembre 2024 - Elettra Lamborghini protagonista in tv: la sua carica e la sua ironia infiammano il palco del GialappaShow. La cantante bolognese sarà la co-conduttrice dell’ultima puntata della trasmissione che va in onda lunedì 9 dicembre alle 21.30 in prima visione su Tv8 e Skyuno. Ad annunciare la sua partecipazione è la Gialappa's band su Instagram. E subito sotto il post, il commento di Elettra Lamborghini: "Adoro".

Elettra Lamborgini sarà la co-conduttrice dell’ultima puntata del GialappaShow; a sinistra, con il mago Forest (foto Instagram)

Nella foto che la immortala assieme al mago Forest, indossa un abito elegante color cipria lungo con delle paillettes, i capelli sono sciolti: un mix di eleganza e sensualità. La cantante chiude l'edizione 2024 del programma come ospite dell'ottava puntata. Ad aprire l'attuale edizione era stata un'altra cantante romagnola: Laura Pausini.

"Nella mia vita ho avuto la fortuna di vivere tante esperienze ma questa mi mancava ed è stata una delle più divertenti in assoluto", con queste parole aveva poi commentato sui social la sua partecipazione. Tra gli ospiti di questa edizione anche Valentino Rossi: è stato co conduttore della puntata andata in onda il 28 ottobre. Ad accompagnare il Dottore c'era anche la compagna Francesca Sofia Novello, che aspetta la seconda bambina da Valentino.

Chissà se anche Elettra Lamborghini si farà accompagnare dal marito Afrojack (al secolo Nick van de Wall): i due sono sposati d a 4 anni e sono sempre più innamorati. Nel giorno dell'anniversario Elettra ha pubblicato una dedica speciale per il suo grande amore (foto). La partecipazione al GialappaShow non è l'unica apparizione in tv della cantante bolognese, che è stata protagonista come "Ballerina per una notte" nella quarta puntata di Ballando con le stelle, esibendosi in una Salsa e una Bachata.

Gli altri co conduttori dell'edizione 2024 del GialappaShow sono stati Caterina Balivo, Mara Maionchi, Noemi, Eva Riccobono e Serena Rossi. E poi tanti ospiti ad ogni puntata.