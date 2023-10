Elodie e Andrea Iannone a sorpresa in visita in centro a Bologna

Bologna, 12 ottobre 2023 - Visita a sorpresa, e che visita e che sorpresa, quella di Elodie e del compagno Andrea Iannone a Camera Con Vista Bistrot nella centralissima piazza Santo Stefano a Bologna.

La cantante di ‘Pazza musica’, già annoverata tra le 100 donne di successo del 2023, e Andrea Iannone, noto pilota motociclistico italiano, hanno fatto tappa a Bologna per una gita fuori porta.

E la tappa è stata immortalata nella foto di Davide de Rose, gestore del noto bistrot nel centro storico di Bologna.

L’emozione era palpabile, come hanno notato alcuni follower di De Rose, nel posare con due personalità come loro. Occhi aperti, dunque, per i fan che passeggiano per le vie della città.