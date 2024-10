Enfant prodige bolognesi: Luigi Magni e altri geni

Bologna, 24 ottobre 2024 – Tre anni fa si diffuse la notizia che il belga Laurent Simons si era laureato in Fisica a 11 anni. Una storia che ha fatto il giro del mondo, nonostante il record per il genio più precoce sia rimasto – con qualche polemica – all’americano Michael Kearney, classe 1984, che prese il sospirato alloro in Antropologia a dieci anni. Oggi, di Simons si sono perse le tracce, sui suoi social è solito postare iniziative culturali e benefiche, ma soprattutto pare divertirsi come dovrebbe fare un adolescente come lui. Non c’è dubbio, però, che gli enfants prodige, in tutti i campi, esercitino un fascino speciale sull’opinione pubblica.

Nel corso dei secoli, sono stati diversi i giovani geni vissuti o approdati sotto le Due Torri. Merito sicuramente della tradizione universitaria che, con lo Studium attivo già nell’undicesimo secolo, attirava a sé i migliori intelletti del periodo.

In mezzo a tantissimi illustri professori, spicca sicuramente uno studioso da record: Luigi Magni. Questo bambino, infatti, si laureò a soli dieci anni in Medicina all’Università di Bologna. Già, avete capito bene: 10 anni, poiché era nato nel 1651 e conseguì l’alloro nel 1661. Il giovanissimo dottore tenne addirittura lezioni e orazioni pubbliche per dimostrare di essere pienamente preparato, nonostante la tenera età. Un caso stupefacente rimasto negli annali della storia e raccontato in un articolo tratto dall’archivio di Nelle Valli Bolognesi, magazine trimestrale su natura, cultura e tradizioni locali edito da Emil Banca, diffuso nelle sedi dell’istituto e in allegato al Carlino.

Oggi il piccolo Magni è anche protagonista della puntata del nostro podcast ’il Resto di Bologna’. Un audio che potete ascoltare sulle principali piattaforme, da Spotify a Apple Podcasts gratuitamente. Attenzione, però: Magni non fu l’unico enfant prodige sotto le Due Torri, anche se, sicuramente, fu tra i pochissimi maschi. Nel Trecento, ad esempio, la giovanissima Novella D’Andrea sostituiva in cattedra il padre nelle lezioni di Diritto civile e Diritto canonico mentre Ginevra Sforza divenne signora di Bologna ad appena quattordici anni nel 1454. Due esempi tra i tanti che racconteremo.