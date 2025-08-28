Eva Robin’s, dal Pratello alla Mostra di Venezia: "Cavalli mi ha scelta subito, senza provino"

Oggi Eva Robin’s farà il suo primo red carpet veneziano. Arriverà direttamente dal Pratello, dove vive sotto le Due Torri, per la proiezione del film Il rapimento di Arabella di Carolina Cavalli, in concorso nella sezione Orizzonti della Mostra del cinema.

Eva Robin’s, come ha avuto il ruolo di Granatina?

"Grazie alla mia vicina di casa Daniela Tartari, che cura le acconciature del film. Il mio ruolo doveva essere di Rossy de Palma che poi si è ritirata. Daniela ha parlato a Carolina di me ed è stato un sì immediato. Non mi ha fatto nemmeno il provino, solo un lungo interrogatorio. La parte è corta, ma sono molto contenta, sono una maestra di ballo che nella prima parte è più solare e fa una promessa a Benedetta Porcaroli. Poi mi trasformo".

È il suo primo red carpet a un grande festival?

"No, nel 1987 feci quello di Cannes per il film Mascara di Patrick Conrad, accanto a Charlotte Rampling e Michael Sarrazin. Nel film avevo un ruolo nei primi dieci minuti, era una scena di nudo che ebbe un effetto choccante per l’epoca, perché dopo poco venivo strangolata. Ricordo che la notizia aveva attirato tutti i giornalisti, i curiosi e i paparazzi sulla Croisette, che erano tantissimi. Ero circondata… poi, a un tratto, spariscono tutti".

Cos’era successo?

"Era arrivato Klaus Barbie, il ‘boia di Lione’, che aveva destato più attenzione dell’ermafrodito".

Come l’avevano scelta per Mascara?

"Avevano visto la mia foto nuda, sulla copertina di Photo francese che mi aveva fatto Roberto Granata. Lui era siciliano e molto superstizioso e mentre scattavamo queste foto al molo di Porto Rotondo, mi si è avvinghiato un polpo alla caviglia per ben due volte. Lui mi disse che avrei avuto una fortuna pazzesca".

Aveva predetto bene?

"Sì, quell’estate sono apparsa per la prima volta sui rotocalchi, da allora ho lavorato tanto anche se, ‘grazie’ alla mia educazione cattolica, penso sempre che dietro ogni benedizione ci siano i semi di una sciagura".

Non avrà fatto anche lei il chierichetto come tanti artisti dal passato molto praticante.

"Certo, volevo anche farmi prete da bambino, quando andavo all’istituto di suore domenicane, il don Trombelli, ma poi ho capito che era per via della sottana".

Emozionata per il secondo red carpet della vita?

"Secondo i miei amici dovrei esserlo, perché son tutti preoccupati del trucco, dell’abito, della scarpa. Ma si figuri, metterò un paio di abiti che ho trovato in giro, sono un’appassionata di usato, una malattia. Dirò solo che uno è di P.a.r.o.s.h., stile principessa Sissi che raccoglie l’erba medica, dall’archivio del 2024".

La sua vita è cambiata di nuovo quando dalla tv è passata al teatro.

"Era il 1993, primo spettacolo in cui debuttai a Santarcangelo, La voce umana di Cocteau diretto da Andrea Adriatico. Lui mi ha permesso di rialzarmi dalla débacle avuta con Primadonna di Boncompagni in tv. È stato la mia salvezza e da allora non ho più smesso di recitare e fare teatro con Teatri di Vita al mio fianco. Il 6 settembre nuovo debutto a Civita Castellana con la favola nera tra musica e visioni co-prodotta da Teatri di Vita e ErosAntEros Quelli che si allontanano da Omelas, con la regia di Davide Sacco.