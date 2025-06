Il popolo del Dall’Ara: “Cesare Cremonini è uno di noi, le sue canzoni ti arrivano al cuore”

Un passaggio di testimone da una generazione all’altra dunque, e la mamma, Lorena Rastiello, è lì accanto con il compagno Carlo Langella: “Ci siamo fidanzati con le sue canzoni. ‘50 Special’ è la nostra, e oggi – dopo 25 anni – lei lo vede per la prima volta dal vivo. Siamo emozionatissimi”, racconta Carlo. Alla domanda su cosa apprezzino di più di lui, molti sottolineano la profondità dei testi o la sua capacità di suonare il pianoforte. Qualcuno scherza: “Beh, anche perché è tifoso del Bologna!”, ricordando la passione rossoblù di Cesare.

“Ti vibra dentro quando canta, le sue canzoni ti arrivano al cuore”, dice invece Sara Fino. Samira Landi e Rebecca Ottanelli sono arrivate dalla Toscana per il concerto: “Lo seguiamo da quando eravamo adolescenti, dai tempi dei Lùnapop, ma è la prima volta che lo vediamo dal vivo. E vederlo qui, nella sua città, ha un significato speciale”.

Insomma, da Bologna e da tutta Italia, i fan affrontano il caldo torrido di giugno con bevande fresche, ombra, ventagli – molti dei quali “brandizzati” Cremonini – e tanta voglia di musica. E c’è anche chi lo segue sempre: “Negli ultimi anni lo abbiamo ascoltato a Imola e anche all’Unipol Arena. Noi siamo di Modena, e ieri lo abbiamo visto sul palco con Elisa a San Siro”, raccontano Elena e Bianca Giacobazzi, Eleonora Iseppi e Aurora Vincenzi.

La serata si preannuncia speciale: sul palco con Cesare ci sarà anche Luca Carboni, simbolo della musica bolognese, e un omaggio da parte di Valentino Rossi, con la Moto GP VR46 in una livrea ispirata all’album “Alaska Baby” che farà la sua comparsa sul palco.

“Un inno alla ‘bolognesità’ vero e proprio, siamo curiosi di vederlo nella sua città”, vocifera un gruppo di fan in fila.

E infatti anche lo stesso Cesare Cremonini in un video ha ammesso che per lui sarà una data speciale: “L’ha definito l’apice emotivo del suo tour, sono sicuro che sarà un’emozione anche per lui”, conclude Gianluca Prisco.