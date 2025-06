Fan di Vasco Rossi, la carica dei 77mila allo stadio di Bologna: “Sarà una grande festa” / Video

Bologna, 11 giugno 2025 – L’attesa è finita: oggi è il grande giorno per i fan di Vasco Rossi. Al via la prima delle due date bolognesi, entrambe sold out da oltre un anno. Saranno 77mila i “vaschiani” che riempiranno lo stadio Dall’Ara tra oggi e domani, molti arrivati da ogni angolo d’Italia per non perdersi lo spettacolo (foto).

“Siamo fan da più di 30 anni, da quando eravamo teenager. Un’amicizia nata sulle note di Vasco”, raccontano quattro signori sorridenti, tutti con la stessa maglietta: ‘Siamo solo noi?’, in omaggio a uno dei brani più iconici del Blasco. “Vengo da Massa, seguo Vasco da quando conosco la musica, credo. È il mio artista preferito in assoluto e questo è il mio sesto concerto”, dice una ragazza con la fascia di Vasco legata al braccio, emozionata come fosse la prima volta.

“Noi arriviamo da Brescia, lo seguiamo da 25 anni. È il nostro secondo concerto, e da lui ci aspettiamo il meglio, come sempre”, aggiunge un altro gruppo di fan, carichi di energia. “Vasco è il mio cantante preferito da quando avevo 10 anni, ora ne ho venti. Il primo concerto è stato nel 2015. Sono già venuta anche nel 2023”, racconta una giovane fan, interamente vestita Vasco-style: cappellino, maglietta e un entusiasmo contagioso.

E proprio Bologna 2023 è stata l’ultima tappa del rocker nella città: come ha ricordato lui stesso oggi nelle sue storie Instagram, fu allora che fece il “poker sold out”. Ha anche riportato alla memoria il suo primissimo concerto, proprio a Bologna nel 1979, in piazza Maggiore, davanti a “cinquanta, forse cento persone sotto al palco”. I numeri oggi sono ben diversi: 77mila spettatori in due giorni e uno stadio completamente pieno, tra prato e spalti.

Una marea di fan pronta a cantare a squarciagola, già in festa dalle 18, quando è iniziato il pre-show con le band emergenti scelte da Vasco per aprire i suoi concerti. Ad aprile, infatti, ha lanciato le iscrizioni per lo Zocca Paese della Musica Festival 2025, offrendo a giovani gruppi la possibilità di esibirsi prima dei suoi live. Più di 500 le candidature ricevute, 12 le band selezionate per aprire le date del tour.

Stasera a Bologna è toccato ai ‘Load’, band bolognese e la ‘La Raffi’, domani sarà il turno di ‘Cindy & The Rock Hysteria’. Fuori dallo stadio il delirio è già cominciato: cori da stadio, “Olè olè olè, Vasco, Vasco!”, e le hit storiche intonate a squarciagola. Anche dentro, l’atmosfera è elettrica. “Seguo Vasco da quando ero piccolissima, è la mia prima volta a Bologna. Cosa mi aspetto? Lacrime ed emozioni!”, dice un’altra fan, già in fibrillazione nel “pratone”. Grande attesa dunque, per uno show che – lo dicono tutti – “di sicuro non ci deluderà”.