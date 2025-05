La febbre rossoblù contagia anche il milanista Pupi Avati: “Alla finale di Coppa Italia tiferò Bologna”

Bologna, 2 maggio 2025 – Il Bologna è 51 anni che non va in finale in Coppa Italia. Sarà per questo super traguardo che il regista bolognese Pupi Avati, da sempre tifoso del Milan, per una volta cambierà bandiera. L’annuncio – un po’ a sorpresa – arriva durante la puntata di oggi di ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio1 che ha visto Avati ospite, intervistato da Giorgio Lauro: “Temo che di fronte a questa scelta io tiferò Bologna, è dal 1964 che non vince nulla (in verità nel 1974 i rossoblù vinsero la Coppa Italia, ndr), io facevo il chierichetto allora. Il Bologna non ha mai avuto nulla, mentre il Milan è una squadra super blasonata…”. Insomma, per una volta si può anche professare la fede rossoblù.

La febbre per i biglietti

In città, intanto, cresce la febbre per la finale di Coppa Italia a Roma, all’Olimpico del prossimo 14 maggio, dove Orsolini e compagni si troveranno davanti il Milan. Una data storica che i tifosi del Bologna non vogliono perdersi. Tant’è che è già partita l’assalto ai ticket online per accaparrarsi un posto allo stadio. La curva nord laziale è riservata ai bolognesi, mentre i milanisti dovranno sistemarsi nella curva sud, appannaggio dei romanisti, con le stesse quote di ingressi. Ai tifosi rossoblù sono riservati quasi 30mila biglietti (precisamente 29.303) dei settori Curva Nord (8.567 posti), Distinti Nord (11.371 posti), Tribuna Monte Mario lato Nord (3.869 posti) e Tribuna Tevere lato Nord (5.236 posti più 260 posti per i diversamente abili).