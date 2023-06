Federica Pellegrini, a Bologna il firmacopie del suo nuovo libro ‘Oro’

Bologna, 26 giugno 2023 – “Le gare non sono mai state una passeggiata per me… Se capivo di dover entrare in acqua e combattere alla morte, l’adrenalina mi scorreva ed ero felice”. Parola di una campionessa olimpica, parola di Federica Pellegrini, oggi all’Ambasciatori per firmacopie del suo libro ORO.

Un nome una garanzia il volume, edito da La Nave di Teseo, per raccontare un’atleta che ha vinto praticamente tutto. L’appuntamento con Pellegrini è dalle 11:00 alle 13:00.