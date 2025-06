Festa di fine tour per Jovanotti con Carboni, Morandi e Curreri

Bologna, 2 giugno 2025 - Jovanotti, Luca Carboni, Gianni Morandi e Gaetano Curreri: poker di musicisti da applauso. La foto è stata postata su Instagram e Facebook da Lorenzo che ha chiuso il suo tour 2025 con due date bolognesi: 30 e 31 maggio all'Unipol Arena. Una festa di fine tour che ha condiviso con i suoi amici-colleghi di sempre.

Gianni Morandi, Jovanotti, Luca Carboni e Gaetano Curreri (foto di Michele Lugaresi pubblicata sul profilo di Lorenzo Cherubini)

"Chiedi chi erano questi quattro qua (tre bolognesi e un forestiero) che non sono i Beatles e neanche i Rolling ma che ieri sera hanno fatto delle favolose chiacchiere sul pop e il rock, i ricordi gli aneddoti le storie e l’arte povera dello scrivere canzoni e di cantarle in giro": queste le parole di Jovanotti che accompagnano lo scatto realizzato da Michele Lugaresi che come scrive in un post il cantante “ha seguito palajovaofficial in ogni data e durante tutte le prove raccontandolo con le sue foto". Jovanotti ha ricevuto la visita di tanti amici vip durante Il PalaJova 2025: da Valentino Rossi a Cremoni passando per Pecco Bagnaia. E tanti altri ad ogni tappa del tour, ad ogni concerto. "Tra Gaetano Curreri e Luca Carboni è una bella gara a chi ha scritto più meraviglie, Gianni Morandi è il monarca e quando arriva lui nei camerini si scatta sull’attenti. Se non avessi avuto da fare il concerto alle 21 saremmo andati avanti a raccontarci cose per ore".

"Ieri sera mi hai travolto con la tua energia pura – ha scritto Curreri in un post. Grazie per l’ospitalità e per quello che verrà. Ci vediamo presto su un palco… e non solo”. Una bella amicizia e una festa di fine tour da condividere tra ricordi, chiacchiere ed emozioni. La foto dei quattro artisti ha fatto il pieno di Like sui social: tanti i messaggi dei fan e le condivisioni. Tanti cuori e un grande affetto da parte dei fan.