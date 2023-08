Dal Dams di Bologna a New York, Filippo Prandi sbarca nel cinema americano: "Un sogno realizzato"

Bologna, 17 agosto 2023 – Un bolognese a New York che entra nel mondo del cinema. Filippo Prandi, classe 1983, ha debuttato come regista, produttore e sceneggiatore, alcuni giorni fa, con il film "My Last Best Friend" (L’ultimo grande amico), in un cinema di grande prestigio, lo ’Union County Performing Arts Center’ del New Jersey. Prandi laureato al Dams a Bologna nel 2006, l’anno dopo comincia il corso di specializzazione presso la New York Film Accademy. Nel 2018 realizza un bellissimo cortometraggio con il quale riceve l’ambito premio Chelsea Film Festival 2019. Ora, risiede a New York, città che offre svariate occasioni, ma che nello stesso tempo comporta una gara difficilissima nel proporsi in ogni settore.

Filippo Prandi, ha fatto fatica ad ottenere quello che ha raggiunto?

"La ricetta giusta è perseverare: insistere per arrivare a realizzare i propri sogni. All’inizio mi sono anche reinventato come fotografo, poi ho aperto una compagnia di produzione dove affittavo non solo equipaggiamento cinematografico, ma anche una lente molto importante che avevo acquistato. Così ho finanziato i miei progetti, come questo film. Ho revisionato anche sceneggiature di altri, ma poi ho capito che era arrivato il momento di scendere in campo".

Racconti come è andata l’anteprima del film.

"Molto bene. La risposta del pubblico è stata calorosa e ha fatto tante domande".

Chi era presente degli attori?

"Rico Simonini, Eric Roberts. Carol Alt non è potuta venire".

Senza rovinare il finale, può raccontarci la trama del film?

"Il film è ambientato a New York agli inizi della pandemia del Covid. È incentrato su una misteriosa amicizia fra due uomini, entrambi di nome Walter Stoyanov e magistralmente interpretati da Eric Roberts. Queste due persone, con personalità agli antipodi, condividono la stessa faccia e la stessa identità senza che nessuno lo sappia. È una trama avvincente e affascinante".

Chi troviamo nel cast?

"Carol Alt interpreta un ex procuratore distrettuale che, andata in pensione, si è data alla televisione dove conduce un programma di legge. La connessione fra i due personaggi, quelli di Roberts e dell’Alt, è l’altro grande mistero del film. Rico Simonini interpreta un ruolo importante: l’agente dell’FBI John Mc Callany".

Ha già distribuito il film negli Usa?

"Il film sarà proiettato nell’area di NY dall’8 al 14 settembre. Poi una settimana a Los Angeles. Il distributore americano lo farà uscire in altre sale americane fino alla fine dell’anno".

Progetti futuri?

"Vorrei realizzare un lungometraggio in Italia: un dramma incentrato sulla genesi della guerra in Iraq, in cui dovrebbe essere protagonista Francesco Di Leva".

E i desideri?

"Ovviamente trovare una casa di distribuzione italiana che proietti il mio film. Sono sempre un bolognese ed un italiano, orgogliosissimo di essere entrambi".