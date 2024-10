Film sui fratelli Maserati a Bologna, Anthony Hopkins sarà il protagonista

Bologna, 14 ottobre 2024 – Attore leggendario, che ha stampato nell'immaginario collettivo con quella sua dizione impeccabile le battute di decine di film. “Il silenzio degli innocenti”, uno su tutti. A 86 anni, con l’ultimo Oscar vinto tre anni fa – ma mai ritirato –, Anthony Hopkins sarà il protagonista di “Maserati: The Brothers”, film biografico diretto da Bobby Moresco e prodotto dalla società cinematografica e televisiva di Andrea Iervolino. “Avere Anthony Hopkins a bordo è un sogno che diventa realtà. La sua impareggiabile capacità di incarnare personaggi complessi eleverà senza dubbio la nostra storia, e siamo ansiosi di vedere come porterà profondità al suo ruolo” – un uomo che finanzia i fratelli Maserati –. A scriverlo in una nota è la società di Iervolino, che per le case automobilistiche italiane ha una vera passione: ha prodotto anche “Lamborghini: The Man Behind the Legend” e è tra i produttori di “Ferrari” di Micheal Mann con Adam Driver e Penélope Cruz.

La storia dei Maserati

Protagonisti della storia automobilistica con la fondazione a Bologna dell'omonima casa, la Maserati, scelsero il tridente come simbolo, in onore del gigante di piazza Maggiore che li aveva accolti. E che accoglierà, a breve, anche le riprese del film.

La famiglia Maserati veniva da Voghera. La storia dei quattro fratelli (solo il quinto, Mario, immune dal tarlo della meccanica, si dedicò alla pittura) si snoda lungo la via Emilia, prima Bologna, poi Modena, poi di nuovo Bologna.

La prima auto da corsa da Gran Premio della Maserati, chiamata “Tipo 26”, è il veicolo che Alfieri Maserati stava guidando nella gara della Coppa Messina del 1927 quando ebbe un incidente quasi fatale. Morì pochi anni dopo, il 3 marzo 1932, all'età di 44 anni per complicazioni legate a quell'incidente.

Nel 1937 i fratelli, pur rimanendo coinvolti, vendettero una quota di controllo dell'azienda che oggi è di proprietà di Stellantis.