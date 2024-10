Film sui fratelli Maserati a Bologna, Jessica Alba si unisce al cast stellare

Bologna, 31 ottobre 2024 – Jessica Alba si è unita al cast del film ‘Maserati: The Brothers’, prodotto da Andrea Iervolino e diretto dal regista premio Oscar Bobby Moresco.

Jessica interpreterà il ruolo di Sandra, un personaggio centrale che porterà profondità e intensità alla storia, affiancando un cast che include Anthony Hopkins, Michele Morrone e Andy Garcia. “Jessica Alba è un'artista di straordinaria versatilità e presenza scenica. La sua capacità di portare autenticità a ogni ruolo che interpreta aggiunge una qualità unica a ‘Maserati: The Brothers’. Siamo sicuri che il suo contributo arricchirà questa storia di passione, sfide e innovazione italiana”, ha commentato il produttore Iervolino. ‘Maserati: The Brothers’ si propone di raccontare l'incredibile storia della famiglia Maserati, pionieri dell'industria automobilistica italiana, e con questo cast eccezionale, il film promette di essere un evento imperdibile nel cinema internazionale.

Anthony Hopkins protagonista

A 86 anni, con l’ultimo Oscar vinto tre anni fa, il leggendario attore britannico, Anthony Hopkins, sarà il protagonista di ‘Maserati: The Brothers’. L’ultima volta che lo abbiamo visto sullo schermo era nei panni dell’imperatore Vespasiano in ‘Those About to Die’. Nel 1992 ha vinto il suo primo Oscar al migliore attore protagonista con l’interpretazione di Hannibal Lecter ne ‘Il silenzio degli innocenti’. Nel 2021 ha replicato la vittoria agli Oscar - senza ritirare la statuetta - con ‘The Father. Nulla è come sembra’.

Le riprese a Bologna

Sarà Bologna ad ospitare le riprese del film, diretto da Bobby Moresco e prodotto dalla società cinematografica e televisiva di Andrea Iervolino.

Riprese che cominceranno tra poco, anche se ancora non c’è una data ufficiale.

La storia dei fratelli Maserati

Protagonisti della storia automobilistica con la fondazione a Bologna dell'omonima casa, la Maserati, scelsero il tridente come simbolo, in onore del gigante di piazza Maggiore che li aveva accolti. E che accoglierà, a breve, anche le riprese del film.

La famiglia Maserati veniva da Voghera. La storia dei quattro fratelli (solo il quinto, Mario, immune dal tarlo della meccanica, si dedicò alla pittura) si snoda lungo la via Emilia, prima Bologna, poi Modena, poi di nuovo Bologna.

Nel 1937 i fratelli, pur rimanendo coinvolti, vendettero una quota di controllo dell'azienda che oggi è di proprietà di Stellantis.