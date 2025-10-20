Il fondatore dei Cccp: “L’appennino, mio cuore pulsante”

Rimini, 20 ottobre 2025 – Tutto nasce da un incontro inaspettato, una lapide che passa inosservata, oscurata dalle foglie che cadono dagli alberi maestosi che la circondano. Siamo in una zona selvaggia, sugli alti crinali della provincia di Reggio Emilia. Una terra bellissima a amara, dove vive da generazioni la famiglia di Massimo Zamboni, scrittore e musicista, fondatore assieme a Giovanni Lindo Ferretti, che abita non distante, dei CCCP Fedeli alla Linea. L’artista ha appena pubblicato il suo nuovo libro, Pregate Per EA (Einaudi), che presenta martedì alle 18 in Sala Borsa all’interno della rassegna Le Voci dei libri.

Zamboni, ci racconta come si è imbattuto in questa storia?

“Quelle al centro del racconto sono le terre dei miei avi da oltre 500 anni. Sono il mio cuore pulsante, il baricentro della mia vita. Luoghi che conosco benissimo e che sono riusciti a riservarmi una sorpresa. Camminando tra i boschi della Val d’Asta, Appennino Emiliano, mi sono trovato di fronte a una lapide sulla quale, con calligrafia incerta, era scritto ‘Pregate per EA’. Da lì è iniziato, un viaggio lungo molti anni che si è concluso con la pubblicazione del libro”.

Che storia ha raccontato?

“Ho ricostruito una vicenda minore, dimenticata, di quelle che sembrano granelli in confronto con la complessità del mondo, e che si è fatta strada da sola, si è imposta su tutto quello a cui lavoravo e ha deciso di nascere, Non potevo, e non volevo oppormi”.

La lapide, che reca la data del 1870, ricorda una donna assassinata, Domenica Gebennini.

“Domenica fu assassinata e fu pietosamente seppellita nel luogo dove qualcuno ha posto la lapide che ha dato inizio a questa avventura. Ho fatto delle ricerche, ho consultato le carte dell’Archivio di Stato di Reggio Emilia, dove, miracolosamente sono contenuti tutti gli atti del processo scritti nella lingua ampollosa della burocrazia di allora. Da lì sono partito per ricostruire la vita e la morte di Domenica. In questo sono stato aiutato anche dalla memoria orale che in quei luoghi si tramanda e che non è andata perduta. Ho parlato con i parenti dei protagonisti di allora, il ricordo di quello che successe è ancora forte. È stata la conferma dei codici senza tempo della montagna”.

Codici che spesso non sono quelli della giustizia.

“Certo, c’è un versante oscuro nel quale spesso si annidano le radici della gente che vive in queste terre. O, meglio, viveva, perché lo spopolamento della montagna è drammatico. Nessuno vuole più abitare in questi luoghi, che sono lontani da ogni comodità, ma che sanno ripagarti ogni giorno con la loro, a volte drammatica, bellezza”.

Lei non è certamente tra questi.

“I legami con i luoghi dove sono nato sono complessi, stratificati, sono il centro della mia esistenza, qui faccio il contadino, e qui ogni aspetto del panorama ha una sua voce originale, che chiede di essere ascoltata. Proprio come è successo con l’incontro con la lapide, senza la quale non esisterebbe questo libro. Sono grato all’Appenino, è qui che torno sempre, è qui che si celano storie affascinanti che aspettano solo che qualcuno si fermi per ascoltarle”.