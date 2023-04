Fonte Remonda Bologna, per il restauro 10mila euro dal Collegio di Spagna

Bologna, 30 aprile 2023 – Nel 1360, il cardinale spagnolo Gil de Albornoz, legato di Bologna, ordina la ricostruzione ex-novo della chiusa di Casalecchio. Oggi, il Reale Collegio di Spagna – fondato dallo stesso prelato nel 1364 – dona 10mila euro per contribuire al restauro della Fonte Remonda, altra opera della città legata all’acqua.

La fonte Remonda, in via Codivilla, a due passi da San Michele in Bosco

"Questo importante collegamento storico – spiega Juan José Gutiérrez Alonso, rettore del Reale Collegio di Spagna – giustifica ancora di più il nostro contributo per il recupero di un luogo poco conosciuto, ma che in realtà è un piccolo gioiello nel sistema delle acque di questa splendida città che ci ospita da più di 350 anni".

Il rettore si dice "entusiasta" del progetto di recupero dell’antica conserva per la raccolta e il filtraggio dell’acqua, in via Codivilla, iniziativa di Rotary Club Bologna Nord e Comune sostenuta dal Carlino . "Spero davvero che il restauro possa cominciare presto e andare a buon fine".

Il costo dell’intervento sulla cisterna le cui acque sorgive già nel 1433 alimentavano una fonte pubblica in città, è stimato in 80mila euro. I 10mila euro del Reale Collegio di Spagna si sommano ad altri 10mila donati da Lavoropiù. Resta poi aperta la sottoscrizione lanciata a luglio: per chi vuole contribuire, il Comune mette a disposizione un conto corrente: Iban IT 18 F 02008 02435 000106454588 ; causale: Erogazioni Liberali Restauro Fonte Remonda.

Davide Vicari, past president del Rotary Club Bologna Nord, ringrazia Gutiérrez Alonso per "il generoso contributo". Il Collegio di Spagna, aggiunge, "si è dimostrato molto più sensibile di tante istituzioni e aziende della città". Vicari auspica che Hera, "forte di un bilancio strepitoso, con ricavi per oltre 20 miliardi, possa contribuire in modo determinante al raggiungimento della somma necessaria".

Simone Borsari, assessore ai lavori pubblici del Comune, ricorda "che al valore storico culturale del restauro si aggiunge il valore dell’acqua come bene pubblico", che sarà concretizzato nella fontanella che Hera realizzerà in via Codivilla. Con gli interventi già operati sul Nettuno e sui Bagni di Mario, il restauro della Fonte Remonda – spiega Manuela Faustini Fustini, architetto, direttrice Lavori pubblici del Comune – è l’ultimo tassello del recupero delle parti idrauliche che un tempo alimentavano la fontana del Giambologna".