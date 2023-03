Bologna, football e musica brasiliana: quando Pelé si cimentò nel canto

Il musicteller Federico Sacchi con in mano il disco del mitico calciatore Junior

Bologna, 21 marzo 2023 – Lo sapevate che Pelé e Junior si sono cimentati con le sette note? E’ una delle tante curiosità dell’intreccio tra football e musica afrobrasiliana che il musicteller bolognese Federico Sacchi racconterà nel corso di un appuntamento speciale. Giovedì 23 marzo alle 20, infatti, il socio fondatore e consulente musicale del centro culturale FuoriLuogo ne parlerà con Carlo Babando, docente e grande esperto di black musice, all'Istituto Storico Parri di Bologna.

“Partiremo dalle tre canzoni (+1) con cui Jorge Ben ha contribuito a creare la mitologia del calcio brasiliano – spiega Sacchi in un post sulla sua pagina Facebook – e proseguiremo il nostro viaggio ascoltando e analizzando le canzoni di Milton Nascimento, Wilson Simonal, Elis Regina e tanti altri. Un capitolo importante (e divertente) sarà dedicato ai calciatori afrobrasiliani che si sono cimentati con le sette note, come Pelè e il mitico Junior (che risplende sulla copertina che tengo in mano nella foto in tutta la sua baffutaggine anni ’80). Bolognesi non mancate perché ho la sensazione che ci sarà da divertirsi”. L’ingresso è gratuito.