Francesco Gabbani, il video di ‘Dalla mia parte’ girato a Bologna

Bologna, 2 settembre 2025 – E’ online da oggi il nuovo video di Francesco Gabbani per l’ultimo successo inedito ‘Dalla mia parte’, girato interamente a Bologna. Il brano è uscito oggi sulle piattaforme digitali per BMG.

Il videoclip si apre con un’ampia veduta dei Giardini Margherita, protagonisti dell’incipit della canzone. Panchine, bolognesi che corrono, bambini, qualche ‘umarell’ qua e là: il video di Gabbani sembra una radiografia completa del centro. Dai ‘Gardenz’ ci si sposta verso le Due Torri come in una passeggiata tipica al tramonto. Sullo sfondo di vedono i tanti cantieri e i lavori in strada, la recinzione attorno alla Garisenda e alla Torre degli Asinelli, i portici ovviamente. E ancora piazza Maggiore, piazzetta de’ Celestini, via d’Azeglio, il Crescentone, Palazzo Re Enzo. E un Gabbani in ‘versione goliardo’ che si attacca a un campanello per uno scherzo prima di scappare. Il brano continua e il video finisce così come era iniziato: nel cuore del verde dei Giardini Margherita.

Il videoclip di ‘Dalla mia parte’ è diretto da Filiberto Signorello e racconta la vita attraverso immagini vere e quotidiane, tipiche di Bologna. Tra piccoli gesti che diventano poesia e momenti di apparente leggerezza, emergono anche sguardi che lasciano intravedere storie più profonde. Così, la normalità si trasforma in un mosaico di emozioni, in cui bellezza fragilità e contrasti convivono.

"Dalla mia parte è una dichiarazione d’amore universale – si legge nella presentazione della clip appena uscita –. In un rapporto di coppia, di amicizia, di condivisione, un amore vero, maturo, consapevole. Non perfetto, non idealizzato. Un amore che sa cosa significhi attraversare insieme le difficoltà, restare anche quando è tutto in salita. È la storia di un amore che salva, che dà senso anche ai momenti più bui. Di quella presenza silenziosa ma costante che diventa rifugio, forza, casa. ‘Stare dalla mia parte’ non significa solo condividere i sorrisi, ma esserci davvero, anche quando fa male. E questo, per Francesco, è la forma più profonda di ciò che è definibile come amore”.

Il primo ottobre, poi, Francesco Gabbani terrà un concerto speciale all'Arena di Verona con cui celebrerà i dieci anni dall’uscita di ‘Amen’, il brano con cui vinse Sanremo nella categoria Nuove Proposte, che ha rappresentato il primo passo di un percorso artistico ricco di musica, parole e riconoscimenti. In attesa del concerto a Verona, inoltre, Gabbani si prepara a una nuova avventura televisiva: dall’11 settembre sarà infatti uno dei quattro giudici della nuova stagione di X Factor, su Sky e in streaming su NOW.

Poi, nel 2026, con il suo ‘Dalla tua parte tour’ toccherà – ovviamente, a questo punto – anche Bologna: sarà il 7 aprile 2026 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Il tour è prodotto da A1 Concerti, e i biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.