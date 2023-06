Francesco Orsi, è di Sasso Marconi il miglior giovane cuoco d'Italia

Sasso Marconi (Bologna), 1 giugno 2023 – Il miglior giovane cuoco d'Italia si chiama Francesco Orsi, ha 18 anni, vive a Sasso Marconi, 50mila followers su Instagram, studia all'alberghiero Veronelli di Casalecchio.

Martedì scorso al Senato della Repubblica ha ricevuto dalle mani del vicepresidente Gianmarco Centinaio la medaglia d'oro assegnata dalla giuria formata dagli esperti della Federazione italiana cuochi (Fic) presieduta da Rocco Pozzulo.

Al suo fianco la dirigente scolastica Rosalba De Vivo insieme al presidente della Fic-Emilia Romagna Giuseppe Boccuzzi. "Non metto limiti ai sogni. Bisogna puntare in alto, semmai poi si ricade un po’ più in basso”, il suo primo commento.